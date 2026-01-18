3生肖馬年走好運！小孟老師：屬雞者事業上有突破

馬年3生肖走好運！清水孟國際塔羅小孟老師點名生肖雞、豬、猴者在今年有好運勢，其中屬雞者將在事業上有所突破，甚至有望升官加薪。

生肖雞、豬、猴者在今年有好運勢 。（示意圖／pexels）

TOP3 生肖猴

屬猴者運氣漸漸開，2025年如果覺得運氣不好的人，2026年會走好運，而且有貴人來相挺、相助。

TOP2 生肖豬

屬豬者偏財運很順利，如果想買刮刮樂、大樂透，還滿有機會可以中到還不錯的獎項。另外，若想創業，滿有機會成功。

TOP1 生肖雞

屬雞者在工作事業上會有所突破，如果在2025年有套牢的資金、類股、股票，2026年就會突破開來。另外，今年也滿有機會升官加薪。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

