「3生肖」今起財運登頂 威力彩8.7億有望入袋？

今（2日）起，3生肖將迎來財運的高峰期，有望抱回大獎。（示意圖／東森新聞）





今天（2）日開獎的威力彩，頭獎獎金上看8.7億！《搜狐網》運勢專欄分析，從今天起10天內，有3生肖將迎來財運的高峰期，上榜的你不妨把握好運試試手氣。

生肖鼠

屬鼠的朋友運勢如同春筍般節節高升，根據《易經》中「天行健，君子以自強不息」的哲理，你們憑藉天生敏銳的洞察力與過人智慧，在接下來的這段時間內，只要能夠發揮才智並積極行動，無論是在職場升遷、創業擴張或金融投資領域，皆有極大機率獲得實質且豐厚的回報，財氣雖然旺盛，但仍需維持低調與謙遜的姿態，避免因鋒芒太露而招致不必要的干擾，如此方能長久守住這份來之不易的財富好運。

生肖虎

屬虎的朋友將迎來人生的小高峰，命理學典籍《三命通會》提到「寅木遇春，生機勃發」，正好呼應你們近期勢不可擋的運勢，你們具備勇往直前、不輕易服輸的性格特質，這十天內在事業上將具備大展拳腳的絕佳契機。不僅正財運穩定攀升，偏財運亦有驚喜表現，整體財富積累有望實現質的飛躍，不過，即便財路廣開，行事仍應秉持謹慎原則，切忌因為眼前的紅利而盲目跟風投資，唯有經過理性評估後的決策，才能確保資產在穩定中求增長，達到萬無一失的理想境界。

生肖龍

屬龍的朋友在未來十天內的運勢同樣令人稱羨，如同《周易》所云「飛龍在天，利見大人」，你們憑藉非凡的氣質與才華，近期將獲得重量級貴人的提攜與指引，讓事業發展如同蛟龍入海般暢行無阻，在與他人的合作開發或商務談判中，往往能事半功倍，獲取超乎預期的收益，應時刻保持感恩之心，透過謙虛的態度建立更穩固的人際網絡，將會吸引更多貴人主動提供資源，正向的循環，不僅能提升眼前的收益，更為長遠的事業版圖打下堅實基礎，讓財富在穩定的人脈支撐下持續湧入。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

燕窩界愛馬仕廣生堂耕耘三十載 以匠心守護台灣燕窩

妹子用車識人！12車款男性格分析 優缺點曝光

威力彩上看8.7億「4生肖」財運旺 有望獲意外之財

