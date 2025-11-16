「3生肖」命中注定走辛苦路 想致富要比別人更拚命

命理師周映君指出，龍、馬、雞三大生肖的人生道路往往充滿挑戰，他們注定致富路會走得比較辛苦，想要成功必須付出努力、歷經挫折以及磨難，才能達成目標，實現理想。

命理師點名「3生肖」會走辛苦致富路。（示意圖／pixabay）

周映君在節目《命運好好玩》表示，屬龍人因相刑不順利，存在「沉埋之氣」，性格上較為大膽，做事勇往直前，因此常會承擔較大風險。在追求財富的道路上，屬龍人會面臨許多挫折與磨難。她建議屬龍人，若已設立目標，就必須持續努力不懈，才能自然而然地達成理想。

對於屬馬人，周映君表示，他們總是對自己的選擇深信不疑，加上個性剛強且具冒險精神，因此常會遇到瓶頸與挑戰。她指出，富貴從來就不是輕易可得，但正是因為屬馬人對自己的自信，以及「百鍊成鋼」的精神，讓他們能夠持續奮鬥，最終邁向成功。

屬雞人則因積極的個性，擁有非常明確的目標，面對挑戰時毫不畏懼。周映君分析，成功的道路上不可能沒有阻礙，因此屬雞人時常需要承擔極大風險。然而，他們會正面迎戰困難，積極化解難題，最終嘗到成功的果實。

周映君在節目中強調，這三個生肖的人雖然人生道路較為艱辛，但也正是這些挑戰，讓他們能夠在克服困難後獲得更豐厚的回報。他們的成功不是偶然，而是經過不斷努力與堅持的結果。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

