3生肖「好好睡覺」更易發財！肖豬豁達心態獲財神爺疼愛

記者高珞曦／綜合報導

每天上課、上班都需要花費大量精力，若沒有適當休息，恐怕也會影響表現。清水孟國際塔羅雲蔚老師指出，3生肖「以睡養財」，不犧牲睡眠換取業績，對第1名的生肖來說，枕頭就是像聚寶盆般的招財秘密武器。

命理專家雲蔚老師表示，生肖兔、蛇、豬的發財密技就是睡飽睡好，優質睡眠更能讓他們接住各種賺錢機會。（示意圖／取自pexels）

TOP3 生肖兔

他們的感知力超強，對他們來說，這個世界有時候太吵雜了，因此家裡那張柔軟的床，就是唯一的避風港與防護罩。如果睡得不夠，可能容易爆發焦慮和玻璃心，別說是賺錢，恐怕還會搞砸人際關係。

因此，好好睡覺可說是他們的定海神針，睡飽之後的從容、優雅，會讓他們更具吸引力，進而讓人緣變得更棒，帶著發財機會的貴人自然到來。

TOP2 生肖蛇

屬蛇的人躲在房間睡覺可不是在偷懶，他們思緒縝密且敏捷，常需要高強度使用腦力，正如此，優質的睡眠就是沉澱混亂思緒的好時機，幫助直覺恢復原本的敏銳度。

他們憑藉自身的「精準度」、「洞察力」賺錢，只有睡飽了，才能讓冷靜的狙擊模式正常運作，臥室就像他們運籌帷幄的指揮所，睡好覺就是磨亮賺錢武器，醒來之後，就是職場上無人能敵的智者。

TOP1 生肖豬

肖豬常能碰到枕頭就睡著，這項天賦讓他們得以好好為思緒、身體充電，加上豁達的心態，這種不把焦慮帶上床的特質，幫助他們養精蓄銳。在財神爺眼中，1個人精神飽滿、正能量滿滿又有親和力，絕對比愁眉苦臉的加班狂更有吸引力。也因此，在頭腦保持清楚的狀態下，無論是投資理財的靈感，或是職場上的好運，都會馬上被吸過來，枕頭簡直就是聚寶盆一般的存在，「好好睡覺」更是肖豬無可比擬的超級招財法。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

