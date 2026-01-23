「3生肖」立春財運開紅盤！ 1時辰往東北走 買彩券正好





立春一年復始，萬象更新，充滿希望。隨著新歲氣場正式轉換，命理師柯柏成在粉專分享2026年立春的節氣時間與開運重點，提醒民眾把握歲氣交接的關鍵時刻，為新一年開出好彩頭。

柯柏成指出，2026年立春落在2月4日凌晨4時1分51秒，這一刻起正式進入丙午年。依八字理論，生肖以立春為分界，交節氣之後出生的嬰兒即屬馬，之前則屬蛇，不以農曆新年為準，因此不會出現生肖混淆的問題。

他提醒，立春後7日為開春調整期，宜避免講氣話、不做情緒性決定，可婉拒勉強的承諾，有助穩定全年運勢。民間流傳「立春」諧音「利存」，建議當天存入1680元、168元或88元，或與親友互轉帳，象徵財運開紅盤。若銀行識別色為黃色，更有火生土、旺財之意。

在行動開運方面，立春前後三日可向東、向陽之地散步至少十五分鐘，以「走春」迎新氣，象徵去舊迎新。至於犯太歲的「4生肖」馬、鼠、兔、牛，因交節氣在凌晨，建議凌晨3點至5點安靜在室內休息，避免爭執與重大決策。

好運「3生肖」羊、虎、狗則被點名有貴人運，立春當天下午5至7時穿紅衣向東北方散步納氣，甚至可順道買彩券或洽談合作，有助提升手氣與談判運。

柯柏成也強調，「躲春」並非古禮，而是民間因應歲氣交接的調整方式；立春下雨在農業社會被視為好兆頭，預示春耕順利、全年豐收。專家呼籲，以理性看待節氣文化，在傳統智慧中為新的一年注入信心與行動力。

（封面圖／東森新聞）

