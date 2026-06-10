「3生肖」財神點名發大財！ 下半年人脈、財運雙爆發





下半年好運排行榜出爐！命理師點名「3生肖」將迎來事業與財運雙重加持。其中第3名屬龍者，工作表現亮眼，容易獲得主管賞識，投資運也相當不錯；第2名屬牛者，憑藉專業能力受到重用，投資眼光精準，有望創造不錯收益。至於榮登榜首的屬雞者，則迎來人緣與貴人運大爆發，不僅職場人脈拓展順利，還有機會藉由良好形象帶來更多合作與財富機會。專家提醒，把握下半年運勢高峰期，積極展現實力，將有望迎來豐收成果。

第3名屬龍：發光發熱

屬龍的人下半年在工作上有很好的表現，上司對你總是帶著很肯定的眼光在看著你，而你若是想要得到更好的機會，一定要努力呈現你美好的那一面，這樣會讓大家留下深刻印象。

財運方面，投資運旺盛，但要有所節制。

幸運色：淺灰

第2名屬牛：投資運勢旺

下半年你在別人眼中是工作能力很強的人，所以有事情容易第一個找你幫忙，但你要留意自己本身負責的事情是否有處理好，若是沒有不要太衝動答應別人，這樣容易佔用你的時眼而影響你自身的工作進度。

在財運方面，投資很有自己的想法，投資運很好，不要隨便被別人左右影響你本來順利的模式。

幸運色：白色

第1名；屬雞：人緣運旺盛

屬雞的你久違的悶氣終於有開啟一扇窗的感覺，下半年你的人緣極佳可在工作上多連結一些你想連結的人，他們都容易對你有好的印象，另外下半年你的形象也是重點之一，如果要出門應對客人一定要注重門面會給對方好的印象。

財運方面，你們會想多花點治裝費在身上這筆錢是很值得投資的。

幸運色：黃色

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（封面圖／AI示意圖）

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