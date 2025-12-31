3生肖「跨年暴富」迎好運 財神方位曝光

跨年3生肖暴富。（圖／東森新聞）





隨著2025年即將畫下句點、2026年倒數計時，搜狐網專欄點名，有3生肖在年末到跨年期間財運明顯轉旺，不只正財穩定，還有因人緣、行動力或長期耕耘，在年底收到實質回報。

屬兔：好人緣變現，年底財運自然找上門

屬兔的人個性溫和、樂於助人，平時累積的好口碑與人脈，到了年底特別容易轉化為實質回報。跨年前後，屬兔者容易因過去的善意付出，迎來貴人賞識或額外收入。

對屬兔的人而言，主動聯絡平常幫助過的人，可能會獲得意外機會，屬兔者的善良在年底特別容易打動他人，帶來合作機會。

屬虎：行動力爆發，正職副業雙線進帳

相較之下，屬虎的人在跨年前後，財運關鍵字是「敢衝、敢要」。年底不少企業與公司急著衝KPI，反而讓屬虎者更容易憑藉果斷與執行力，搶下機會。

廣告 廣告

屬虎的人可以大膽地提出自己的想法和要求，年底是很多單位規劃明年計畫的時候，屬虎人的果斷和勇氣容易獲得認可。

屬牛：默默耕耘，年底結算迎來驚喜

屬牛的人向來不追求一夕暴富，而是以穩健著稱。屬牛者在年底的財運，多半來自長期累積的成果，不是突然爆發，到位後往往相當實在。

屬牛的人則適合進行年終總結，用紮實的數據展示一年來的貢獻，屬牛者的穩健作風在此時更易贏得信任。

被忽略的財神方位：東北方

除了生肖運勢，專欄中也特別點名「東北方」是跨年前後不可忽視的財運方位。傳統文化中，東北方被視為「增福添財」之位，象徵新的開始與成長能量。建議跨年前可保持住家或辦公室東北方整潔明亮，擺放象徵財富的小物件或綠色植物，有助於提醒自己留意機會、培養正向財富思維。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

嫌月費貴？5款「買斷app」超夯 多人激讚：一生推

直逼寒流等級！冷氣團將至「下探5度」最冷時間曝光

今年梅毒新增破9千例！學生比例上升 明年擴大免費快篩

