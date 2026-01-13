「3產業」人力告急！缺工高達15.4萬人 占全體近6成





年關將近，缺工問題卻未見緩解。根據勞動部最新調查顯示，全台缺工人數逼近26萬人，其中以服務業最為嚴峻，共計15.4萬個職缺占整體59.5%，人力吃緊，也成為影響營運與服務品質的重要變數。

根據1111人力銀行調查發現，2026年第一季仍有4成4企業坦言存在明顯人力缺口將持續徵才，徵才需求最為火熱的產業，集中在「傳產製造業」、「資訊科技業」、「建築營造／不動產」、「餐飲／住宿」、「醫療／照護／環境衛生」等五大領域。

若是以餐飲、住宿、零售、運動╱旅遊╱休閒、醫療服務、教育服務、美髮╱美容及其他服務業這8小類別來看，截至2025年12月，1111人力銀行的後台工作機會數高達51萬4115筆，雖較去年同期微幅下滑1.4%，但在醫療服務、運動╱旅遊╱休閒及其他服務業等3類別的工作機會數卻不減反增，缺工情況較2024年更加嚴峻。

疫情之後，缺工已從服務業的短期現象轉為結構性問題，1111人力銀行發言人曾仲葳表示，服務業長期面臨工時彈性不足、工作強度大與人力流動率高等挑戰，企業即便持續開缺，也難以補齊人力。

曾仲葳認為，隨著年前、年後轉職潮即將啟動，對求職者而言，正是進入服務業、醫療照護、教育培訓與零售休閒產業的好時機，因為相關職缺選擇多、上工速度快，只要願意嘗試，工作機會相當充足。

