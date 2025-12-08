3男北市街頭拍微電影被狂刺 惡煞不滿嗆：他瞪我

三名男子在台北市大安區街頭拍攝微電影，路過廖姓男子不滿，竟持螺絲起子刺傷其中一人。示意圖，取自Unsplash圖庫



3名男子昨（12/7）在台北市大安區敦化南路拍攝微電影，竟遭路人隨機攻擊，其中1名男子左肩遭螺絲起子猛刺，連衣服都被刺穿，行兇者被壓制後送往松德醫院評估，全案依傷害及毀損罪嫌偵辦。

事情發生在昨天下午5時許，31歲張姓男子和同一補習班的28歲李姓男子、48歲謝姓男子在街頭拍攝微電影，引發路過的46歲廖姓男子注意，廖男拿起螺絲起子抵住張男背後，語帶威脅「我再給你最後一次機會，不然我就拿刀捅你。」張男連連道歉，雙方暫時離去。

不料，廖男突然從後方追上，拿螺絲起子朝張男左肩猛刺，李男、謝男見狀立即上前阻止，並試圖搶奪螺絲起子，但廖男緊抓不放，3名路人協助壓制，最後終於將螺絲起子搶走，不過張男身上已有擦挫傷，外套被螺絲起子刺破。

警方獲報到場，廖男情緒仍相當激動，且有傷害行為，還說不滿對方瞪他，才會出手攻擊，警方實施保護管束並強制送醫，訊後依傷害、毀損等罪嫌移送法辦。

