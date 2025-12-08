社會中心／黃恩琳、曾宸洛 台北報導

街頭竟然有人拿螺絲起子攻擊學生！這起案件發生在台北市大安區，昨天（7）傍晚5點多，當時有三名男大生正在拍微電影作業，沒想到旁邊遊民以為拍到自己，他氣得拿出螺絲起子攻擊，導致兩人受傷，旁邊熱心民眾也嚇壞，圍過來，協助壓制在地。

六個大男人使盡力氣，把一名男子壓制在地，因為幾秒鐘前，他竟然拿出螺絲起子，要攻擊別人。

嫌犯還不斷掙扎，其他人七手八腳，趕緊搶下他手上的利器，附近民眾看到這一幕，都嚇壞了。警方獲報趕到現場…

遊民以為拍到自己怒拿螺絲起子攻擊（圖／Threads yuexiangxing）









附近店家還想說，不知道在拍什麼影片，怎麼那麼逼真。事件發生在7號傍晚5點多，三名男大生只是在拍微電影，當時在旁邊的嫌犯，以為自己被拍到，就站到他們後面，用螺絲起子底住一人後腰，講說「我再給你一次機會，不然我就拿刀捅你」，衝突當下，真的發動攻擊，導致一人雙手擦挫傷，一人手臂受傷、外套還被螺絲起子刺破。





遊民以為拍到自己怒拿螺絲起子攻擊（圖／大安分局）









被害人表示，從後面把我架住這樣抵住我的腰，他說那個是刀子。他在做攻擊動作的時候，就其他男生我們就直接把他壓制，主要都是小擦傷，我們其實也不知道，可能是到地上的時候弄到，不知道是被螺絲起子還是地上弄到。

警方調查，嫌犯是遊民，他一怒之下拿螺絲起子亂刺，下場就是被狼狽送辦。





原文出處：3男大生拍微電影作業 遊民以為拍到自己怒拿螺絲起子攻擊

