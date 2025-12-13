3男大生釣魚拍照玩耍 丟回池中害魚死亡

宜蘭員山雙連埤凌晨發生釣魚惡作劇事件！三名男大生騎機車前往路旁水池，將魚釣起後拍照玩耍，再放回池中，導致魚隻受傷，甚至死亡，讓店家損失超過5萬元。誇張行徑曝光後，也遭痛批根本是在虐待動物。

魚嘴部勾傷池中等死 店家怒：根本是虐待

清晨昏暗的道路旁，三名男子騎機車來到一處水池，拿出釣具釣魚；然而，釣上來的魚並非帶走食用，而是拿起來拍照、玩耍後再丟回池中，前後持續兩個多小時才離開。

三名男子清晨騎機車來到一處水池釣魚。圖／店家提供

不少魚隻的嘴部被魚鉤勾傷，留下血跡，讓店家氣憤直呼，這根本是在虐待。店家指出，魚的嘴巴一旦被魚鉤勾傷，就無法進食，只能等待死亡。

受害店家認為，涉案的三名男子疑似是慣犯，因為他們行動熟練，一到現場就開始組裝釣具，晚間18時10分離開後，19時22分又折返回來查看。業者也因此遭部分顧客指責販售病魚、不夠老實，讓她相當無奈。

不少魚隻的嘴部被魚鉤勾傷，留下血跡。圖／店家提供

餐廳魚養對面水池 男大生：以為無人飼養

事件發生在宜蘭員山鄉雙連埤一間主打活魚料理的餐廳，業者將鱸魚、台灣鯛暫養於店對面的水池，卻在8日凌晨5點多，遭三名男子闖入釣魚嬉戲，雖然三人未將魚隻帶走，但造成90多尾魚受傷，已讓店家損失超過5萬元。

警方循線查出，涉案的是三名男大生，通知到案後坦承一時貪玩，誤以為水池內的魚是無人飼養，才會釣魚拍照，三人事後得知後果相當嚴重，深感後悔，警方也將依毀損罪嫌函送偵辦。

※未經判決確定者，應推定為無罪

※暴力行為不良示範，請勿模仿

宜蘭／綜合報導

