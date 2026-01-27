3男性侵酒醉女 最高重判9年10月

屏東一名女子與三名男性友人飲酒後回房休息，卻遭三男趁機性侵。 （示意圖／Pexels）





屏東一名女子A女與3名友人飲酒聚會後，因不勝酒力回房休息，卻遭3人趁機性侵。法院審理後認定被告甲男、乙男、丙男涉犯二人以上共同強制性交等罪，分別判處8年、9年10月、7年6月徒刑。其中僅丙男提起上訴，最終遭最高法院駁回，全案定讞。

3男酒後失控 女酒醉休息遭侵犯

判決指出，案發於2023年6月26日深夜，甲男在屏東市住處邀乙男、丙男與A女飲酒作樂。其後A女因酒力不支回房躺下休息，3人仍不顧A女拒絕與反抗，涉嫌對其實施性侵行為。期間A女男友來電聯繫，3人才停止，A女得以脫身。

A女在男友陪同下前往醫院驗傷採證，並報警提告。警方依法製作筆錄後，將甲、乙、丙3人依妨害性自主相關罪嫌移送偵辦，3人到案後均否認犯行。

最高法院駁回上訴定讞

法院審理時，綜合被害人陳述、相關通聯情形、驗傷採證與鑑定等證據，認定，被告等3人相互配合、輪流犯案，依法成立二人以上共同強制性交罪。

一審分別判處甲男8年、乙男9年10月、丙男7年6月，二審維持原判。其後僅丙男單獨上訴，最高法院認定原判決並無違誤，駁回上訴，全案落幕。

