3男東區巷弄拍微電影 遭陌生男持螺絲起子攻擊

一群人在拍微電影作業，突然有陌生人靠近，指控不滿自己被拍到，隨後就拿螺絲起子攻擊。（圖／東森新聞）





台北市東區商圈發生攻擊案件，一群人在拍微電影作業，突然有陌生人靠近，指控不滿自己被拍到，隨後就拿螺絲起子攻擊，當場被眾人合力壓制，過程中兩人受傷，警方到場後將攻擊人的男子強制送醫。

現場民眾：「那是刀還是螺絲起子，把那個刀拿起來。」

東區巷弄內，嫌犯遭到眾人合力壓制在地。

現場民眾：「把那個刀子先搶起來，等警察來，我們先壓制他。」

因為他手上有武器，而且試圖揮舞攻擊。案發在北市東區的巷弄內，當時三名男子就是在這裡拍攝補習班的微電影作業，但是卻遭到一名陌生人持螺絲起子攻擊。

遭攻擊男子：「有一個人從後面把我架住，就用一個硬的東西，抵住後面腰的地方，他說那是刀子，就警告我們這群人，趕快離開，不然他就要動手。」

一群人聽了當下立刻道歉，並打算離開，不料嫌犯追了上來，而且還掏出螺絲起子，當街揮舞。

遭攻擊男子：「他跟我的距離最近，他就用手上的那根東西，往我的肚子刺了一下，我當時雖然有閃，但還是有被他刺到，我的肚子被他刺了一下，可是我當下感覺是不會痛，我覺得應該可能不是刀子，之後我們就繼續再往後退。」

警方vs.現場民眾：「走開走開，刀子在哪裡，拿走了拿走了。」

警方到場判斷嫌犯情緒激動而且有傷人行為，將他強制送醫。

遭攻擊男子：「主要都是小擦傷，其實也不知道，可能是在地上的時候弄到，我後來是看帽T有小小的擦痕，沒有看到很明顯的破洞，就是滿莫名其妙的。」

其中兩名男子在壓制過程中受傷，後續也決定對嫌犯提告傷害和毀損。

