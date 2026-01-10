3男無視勸阻！機捷靠滑板代步 桃捷：最高可罰100萬

桃園捷運公司警告，民眾若在捷運站內使用滑板等器材，最高可處100萬元罰鍰。依據大眾捷運法第50條第1項第11款規定，於大眾捷運系統內從事妨礙公共安全或秩序行為，得依法裁罰1萬至100萬元。

根據《TVBS》報導，3名年輕男子日前晚間9點半左右，在台北捷運北門站松山新店線通往桃園機場捷運的地下連通道內，以滑板作為代步工具，從北門站一路滑向機場捷運方向。桃捷人員發現後立即上前制止，呼喊「同學，裡面不能滑滑板」，但3人完全不聽勸阻，自顧自地繼續滑行離去。

目擊民眾描述，當時人潮也滿多的，如果不小心撞到人會比較危險。這段連通道出了北捷手扶梯後是拼接磁磚地面，滑板輪子滑過聲音更大，連接到機捷範圍後雖然地板沒有縫隙，但迴廊內若有噪音，聲響也相當明顯。實際沿著這段路線步行，中間不休息約需4分半至5分鐘左右。

桃捷公司站務中心主任黃詩耕表示，人員抵達時使用滑板的民眾已往台鐵方向離開。黃詩耕強調，依桃園捷運公司公告的旅客須知，禁止旅客在站內使用滑板等可能影響旅客安全及通行秩序的活動，違規者可處1萬至100萬元罰鍰。

依據桃園捷運規定，包含連通道在內的範圍，禁止使用直排輪、溜冰鞋、滑板、滑板車、騎行電動行李箱或乘坐自備座椅。黃詩耕呼籲，民眾切勿為搶快或圖自己方便，在連通道內滑滑板，以免發生危險。

針對此事件，有馬來西亞旅客認為這種行為有點不妥。其他民眾則表示，雖然會閃避，但要斥責也沒有用，認為是家教問題。北捷呼籲旅客如遇任何異常狀況，可通知站務人員，將儘速派員前往處理。

