3男聊天太吵被報案！ 警盤查逮通緝犯、查扣毒品

7號晚上7點多，新北市警方接獲民眾報案，指稱民宅內疑似有人激烈爭吵，到場後發現，三名男子因為聊天太大聲被誤會，進一步盤查還揪出，其中一人遭發布通緝，還在現場查獲毒品殘渣袋。

跟朋友聊天到一半，被大批警方找上門，男子第一時間還想裝傻，不管怎麼說，就是不肯開。

警方：「你們先坐，先坐好，旁邊坐好，旁邊坐好。」

之所以會那麼心虛，全是因為屋內藏有毒品。事發在7號晚上7點多，新北市板橋一處民宅內，當時有民眾聽到激烈爭吵聲，擔心發生危險，連忙報案，警方到場後發現屋內共有三名男子，其中一人因為毒品案被判刑11個月卻搞失蹤，在今年10月被發布通緝，另外還在現場查獲海洛因，以及安非他命殘渣袋，隨即將三人依毒品罪嫌移送偵辦。

