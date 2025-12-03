3男討債不成 反遭關門毆打

台中一間洗車場驚傳暴力討債事件，警方動員二十人趕赴現場破門，並將三名傷者送醫。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市東區一間汽車美容店三日凌晨驚傳暴力討債事件，徐姓男子等三人到汽車美容店商討債務，反遭店內洪男等人持鋁棒等物毆打，警方到場逮捕洪男等七人並將傷者送醫，查扣作案用棍棒及毒品等物，警訊後依法送辦。

台中市第三警分局表示，昨日凌晨二時五十分獲報，東區十甲東路一間汽車美容店內，有多人打架鬧事，警方立即啟動快打部隊共計二十名警力到場查處，但當時洗車場大門深鎖，內部人員遲遲不肯開門，警方隨即聯絡消防到場協助破門，後來破壞鐵捲門前夕，內部人這才開門配合調查。

警方初步調查，雙方因債務糾紛相約協調破裂，三十四歲洪男率同夥三十三歲夏男、二十一歲連男、二十五歲黃男、二十九歲張男、二十九歲黃女、二十七歲張男，持鋁棒等物對被害人徐男等三名男子毆打致受傷，傷者均送往中國醫藥大學附設醫院治療，無生命危險。

警方在場查扣鋁棒四支、木棒六支、鐵鎚一支及毒品Ｋ他命等物。據了解，黃女積欠徐男四十多萬元債務，徐男當時前往商討而遭毆打。全案警詢後，將洪嫌等七人依妨害自由、聚眾鬥毆罪及毒品危害條例罪移送台中地方檢察署偵辦。