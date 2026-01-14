3男車上扭打害車撞進騎樓 竟是300萬虛擬幣詐騙被害人肉搏保錢

陸姓男子在詐騙集團擔任車手，眼見身分被拆穿，竟想直接搶走300萬元，最終遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區捷運七張站前13日下午發生車禍，22歲陸姓男子租賃的車輛撞進騎樓，所幸未波及無辜民眾，警方到場後發現車禍背後竟藏著詐騙案，33歲莊姓男子拿著300萬元，向陸男與其同夥購買虛擬幣，但莊男上車後驚覺有異，拆穿2人是詐騙集團，詐團於是勒住莊男脖子想硬搶錢，扭打中才導致事故，警方則已逮捕陸男與其同夥，確切案情則仍須釐清。

據了解，莊男是在網路上看到虛擬幣投資廣告，與詐騙集團透過通訊軟體取得聯繫，雙方約好13日下午在七張捷運站外面交，陸男開著租賃車輛前往，莊男上車後則驚覺有異。

廣告 廣告

莊男當時帶著300萬現金上車，發現對方身分有異，加上對方一直無法將虛擬幣轉入，驚覺不對勁後想離開，卻遭陸男等人阻止，3人在車內扭打，車輛這才失控撞上新店北新路二段騎樓梁柱，所幸未波及無辜民眾。

警方接獲車禍報案後到場，而陸男與其同夥已離開現場，警方則協助莊男送醫，並調閱監視器逮捕陸男25歲曾姓、30歲劉姓監控手，全案依詐欺罪送辦，並擴大追查其他共犯。

