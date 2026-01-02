3男辯「心情不好」加料惡搞10家麻油雞 法官不信全送收押禁見

3名男子跨年夜晚分頭往3間麻油雞分店湯鍋突襲加料，都被收押禁見。（翻攝畫面）

知名連鎖麻油雞店「莊家班」在2025年跨年夜遭到計畫性攻擊！12月31日下午4時許，雙北地區共10家門市在短短兩小時內，陸續遭3名男子闖入，朝燉煮中的湯鍋倒入芥末粉、砂糖等不明粉末後隨即逃逸。檢警火速追緝，於三小時內將嫌犯拘提到案，新北地檢署複訊後，認為3人說詞避重就輕，依組織犯罪、恐嚇、毀損等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

根據監視器畫面顯示，嫌犯手法極其俐落且具針對性。一名穿著雨衣的男子分別出現在士林、天母分店，趁店員不注意時，迅速掏出不明粉末倒入正在翻滾的麻油雞湯鍋中，轉身猛催油門離去；中和、文山等分店則遭另一名戴藍色安全帽的男子突襲。店員心有餘悸表示：「他倒了就跑，追出去只看到背影，滿地都是像芥末和砂糖的粉末。」總計受害分店遍及淡水、北投、士林、蘆洲、中和與文山共10處。

涉案的謝男、李男及江男落網後，雖然承認動手，但態度極度不配合，面對警方詢問犯案動機，3人竟然異口同聲、宛如套招般辯稱是「心情不好」、「隨機找店發洩」，甚至聲稱彼此並不認識。

但檢警調查發現，10家分店在同一時間遭到不同人、相同手法攻擊，明顯是經過精密的計畫性行動。警方初步懷疑背後涉及「賭債糾紛」，目前已扣押3人手機，試圖解析通訊紀錄以揪出幕後藏鏡人。

新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官顏韻庭認為，嫌犯在公共場所投放不明粉末，已造成店員與顧客對食安問題產生巨大恐懼，嚴重危害公眾安全。檢方認定3人涉犯《組織犯罪防制條例》、恐嚇危害安全及毀損罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串共犯及反覆實施之虞，最終法院裁定將3人全部收押禁見。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





