3百位獸醫師齊聚獸醫論壇 聚焦熟齡貓犬健康管理與共病照護

專家倡導飼主應及早為熟齡寵物建立預防醫學思維，透過定期健檢與精準營養，提供最適切的健康管理。（法國皇家提供）

隨台灣貓犬高齡化時代來臨，熟老齡寵物健康照護已成為臨床獸醫師與飼主共同關注的重要議題。寵物食品大廠法國皇家長期在昨（ 7 日）於高雄舉辦第三屆法國皇家 Vet Focus 獸醫論壇，聚焦「熟齡貓犬健康管理與共病照護」，吸引 300 位獸醫師參與，共同探討最實用的熟齡貓犬健康照護方式。

近期根據多個專業媒體的調查，台灣目前高齡貓犬的比例約占 25%。面對貓犬平均壽命已來到 13 至 15 歲 ，本屆論壇邀集多位獸醫界的權威，包括臺大獸醫專業學院院長蘇璧伶教授、李繼忠、金信權、林辰柔、盧大立、鍾昇樺、胡譽嚴、林子軒與蔡依津等 9 位臨床與學界的專家獸醫師，分享健康老化、早期警訊辨識、熟齡共病照護策略，以及營養管理等多個議題，分享第一線臨床經驗與許多研究趨勢。這些領域專家一致呼籲飼主應及早建立「預防醫學」思維，掌握熟齡階段的關鍵變化，透過定期健檢與精準營養的健康管理，為熟齡寵物提供最適切的營養照護與治療。

隨著醫療進步與飼養觀念轉變，熟老齡寵物多重共病的比例持續上升。積極參與本屆活動內容規劃的金信權獸醫師表示：「臨床觀察顯示，台灣熟齡貓犬中超過三成個案同時面臨兩種以上慢性疾病，反映跨科診療的需求快速上升。」現今熟老齡寵物照護趨勢已從「治療單一疾病」轉向「整合性健康管理」。臨床上最具挑戰性的並非單一疾病，而是「共病與退化交錯」的綜合影響。

舉例來說，心腎疾病、行為變化到慢性疼痛皆可能同時發生。熟齡貓犬的健康管理核心在於早期篩檢、整體性評估，以及確實的長期追蹤，除了用藥也需要搭配適合的飲食與營養，以幫助延緩病程並維持生活品質。蘇璧伶教授進一步說明，共病管理需兼顧三大原則「診斷準確性」、「照護連續性」與「營養精準管理」，呼籲臨床建立跨科合作與長期追蹤機制，以因應熟齡照護的複雜需求。

在多位臨床講師的分享中，熟齡貓犬多重共病的治療複雜度被視為目前臨床最具挑戰的核心議題。林辰柔、胡譽嚴、盧大立、鍾昇樺、林子軒與蔡依津獸醫師們，以多起案例說明，熟齡貓犬往往同時面臨心腎疾病、行為改變、慢性疼痛等交錯問題，在治療中必須同時兼顧營養、行為與藥物反應，金信權獸醫師也強調，「營養管理不只是輔助，而是治療策略的一部分」，更是降低病症負擔與延長穩定期的重要基礎。

醫病溝通亦是本屆論壇的分享重點。盧大立與鍾昇樺獸醫師表示，治療成效與飼主的理解程度與配合度具有絕對關係，因此治療過程中「醫病共享決策」（SDM）尤為重要。李繼忠獸醫師也補充，獸醫師的角色不僅是治療疾病，更需透過對話建立信任，協助飼主理解科學、治療目標與營養介入的必要性，治療才能雙向前進。此外，透過個別化營養設計結合長期健康監測，能更精準掌握寵物的健康變化，也能協助飼主更容易追蹤照護成效。為寵物提供全面性的健康照護。論壇中的案例分享環節更聚焦於臨床整合與飼主教育，協助與會獸醫將經驗即時轉化為實際可執行的照護策略。

與會獸醫師也呼籲，正確的照護與定期健檢，可以幫助寵物在老化過程中維持健康。所以建立飼主「預防醫學」觀念格外重要。透過平時留意寵物的飲食、體重、活動力與行為變化，將日常觀察進階為預防行動，成為守護健康的重要基礎。法國皇家長期倡導飼主負起守護貓犬健康的責任，以「預防」為核心，強調精準營養、行為觀察與定期健檢三大守則的重要性，與臨床獸醫一同呼籲飼主建立預防醫學思維，及早掌握熟齡階段的變化。

法國皇家台灣及香港區總經理張堇琪表示：「法國皇家將持續結合全球專家與在地經驗，以科學實證為基礎，推動獸醫專業成長，與每一位臨床獸醫共同成為熟齡寵物健康的守護者。我們也將持續積極進行飼主教育、提供獸醫必要的支持，和專業夥伴共同守護貓犬的長期健康，實踐『為寵物創造更美好世界』的品牌使命。」

