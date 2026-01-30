3盞馬年天燈齊聚新北市民廣場

新北市長侯友宜與陳彥博揭開平溪天燈節序幕。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

二０二六新北市平溪天燈節三十日舉行記者會，由市長侯友宜與活動代言人「極地超馬運動員」陳彥博揭開序幕，邀請民眾一同參與二月二十七日平溪國中「馬驫奔騰，邁向成功」、三月三日十分廣場「龍馬精神，活力新北」年度文化節慶。今年首次將三盞二十呎造型馬年天燈從平溪區移師巿民廣場亮相。

侯友宜表示，獲BETTER FUTURE 2025柏林設計金獎及BETTER FUTURE 2025雪梨設計金獎的平溪天燈節不僅是新北市的驕傲，更是全球矚目的文化盛典。今年活動以「馬驫奔騰，邁向成功」、「龍馬精神，活力新北」為主軸，融合馬年光雕秀與五盞造型主燈與百盞天燈齊飛，為民眾獻上視覺饗宴及祈福盛典。

記者會平溪場三盞二十呎高馬年特色大型福馬天燈主燈首次至板橋都會區巿民廣場亮相，金色福馬代表財富、紅色福馬代表福氣、橘色福馬代表大吉大利，三馬組合寓意「馬驫奔騰，邁向成功」，搭配騎警隊四匹駿馬象徵馬到成功。另外，三月三日十分場將有兩盞二十呎高的「龍馬」雙神獸主燈，代表「龍馬精神，活力新北」。

本次活動二月二十七日平溪場共計九波天燈施放，每波一百盞天燈同時升空，三月三日十分場共計九波段，每波一百五十盞天燈齊飛，免費的天燈施放券活動當天上午十時三十分於活動地點服務台發放。

每波段串場節目，包括歌手方季惟、于冠華、八青哥、AcQUA源少年、二０二五新北市河海音樂季海洋大賞DrunkMonk撞克茫客及評審團大獎MazBar&Lalan演出。