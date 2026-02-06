3監委公務車私用調查結果 林郁容須道歉、蘇麗瓊屬合理難予苛責

監委爆出濫用公務車，監察院紀律委員會公布調查結果。（資料畫面）

去年監察委員林郁容、王榮璋、蘇麗瓊陸續被爆公務車私用，監察院紀律委員會今（6日）公布處分結果，林郁容須以口頭或書面於院會道歉，王榮璋則被提醒注意，蘇麗瓊因就醫後立即返回辦公，經審酌仍屬合理，未受處分，監院也促請本院秘書處從法規面與制度面檢討改進。

監察院紀律委員會今日指出，針對去年爆發的監察委員公務車使用爭議，已進行完整調查，包括蒐整資料、調閱卷證、約詢相關人員2次，以及召開5次委員會議審議，調查報告於2025年12月9日初稿提交院會，經修正後於2026年1月13日通過。

經調查，林郁容於2025年5月26日搭公務車接送子女，被認定超出合理範圍，須於院會口頭或書面道歉；王榮璋於同年5月9日前往理髮，屬非公務用途，被處「促其注意」；蘇麗瓊因牙痛就醫後立即返回辦公，院會認為尚屬合理，難予苛責。

監察院強調，公務車管理規範考量監察委員特任性及執行監察職務的特殊需求，除了公務活動，也涵蓋安全考量及合理社會活動（含上下班），監察委員工作涉及高度保密及多樣公務事務，包括案件諮詢、約詢、實地履勘、民眾陳情輪值、各項會議及巡察等，其差勤管理與其他機關首長無異。

監院指出，過往相關法規及制度對公務車使用範圍說明不足，易造成外界質疑監察委員公器私用，影響形象，因此院會已要求秘書處從法規與制度面檢討改進，確保管理更周全。





