3監委濫用公務車僅被要求道歉 柯文哲喊廢除監院、黃國昌嗆預算刪到0元

監察院3名監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容去年遭爆濫用公務車，監察院報告今天（4日）出爐，蘇麗瓊無懲處、王榮璋「促其注意」、林郁容則應於監察院會以口頭或書面道歉。對此，民眾黨創黨主席柯文哲酸：「既然院長1年沒上班了，這機關好像沒有也不會怎麼樣」，他還是主張廢掉監察院；黨主席黃國昌則嗆，今年開始審總預算時，民眾黨的立場就是刪到0元，1塊錢都不留。

黃國昌與柯文哲今合體舉行民眾黨春節小物開箱記者會，被問到監察院3名監委懲處結果，柯文哲直言，官官相護本來就是意料中的事，他更有興趣的是起訴他的檢察官林俊言，現在檢察署打算怎麼處理？是不是就這樣虛晃一招過去？「這不就是民進黨一貫的做法？什麼壞事都幹完了，然後混一混就過去」。

柯文哲話鋒一轉，再提到前監察院長陳菊，都1年沒有上班了，這機關好像沒有也不會怎麼樣，所以他還是主張廢掉。「講個笑話，以前有助理說要出國玩、要請假1個多月，我說你請假1個多月，我們都正常運作，到時會覺得好像沒有你都可以」，因此他主張監察院預算不要編了、也不用再提名，就趁勢廢掉就好。

黃國昌表示，監察院這次的作為，只是再度印證台灣人民對監察院的印象，「官官相護、廢物院」。去年民眾黨團還給監察院機會，辦理追加預算的時候，監察院副秘書長對他做承諾，說希望給一點錢運作，立法院還全程轉播，結果整整遲了3個多月後做出的結果，讓人看了不知該哭還是該笑。

黃國昌嗆，這樣的人要當監察委員，用這種標準要求自己，那要用什麼標準去整飭官箴？今天監察院的決定出來後，民眾黨中央委員會也有提出討論，會中交換意見後決議，等今年度開始正式審總預算時，民眾黨對監察院的預算立場就是「刪到0元、1塊錢都不留」。（責任編輯：殷偵維）

