3監委濫用公務車僅輕懲！黃國昌嗆廢物院、今年預算刪到0元1塊不留

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

監察院3名監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容先前遭檢舉涉濫用公務車做私事，監察院會已原則通過紀律委員會提交報告，並依據監委自律規範決定，蘇麗瓊無懲處，王榮璋為「促其注意」、林郁容則應於監察院會以口頭或書面道歉。民眾黨主席創黨主席柯文哲今（4）日被問及此事時說，院長一年都沒上班，這機關好像沒有也不會怎樣，監察院還是廢掉算了。黃國昌也痛批監院是廢物院，民眾黨對監察院的預算立場非常清楚，刪到0元，一塊錢都不留。

民眾黨今舉行記者會。（圖／方炳超攝）

民眾黨下午於黨中央舉行「眾馬奔騰 萬眾同欣」春節小物開箱記者會，包含黃國昌、柯文哲、宜蘭縣長參選人陳琬惠及嘉義市長參選人張啓楷均出席。

會後媒體聯訪時，媒體問監察院3監委涉私用公務車懲處結果出爐，是否認為處罰太輕？柯文哲說，官官相護本來就意料中的事嘛！其實他更有興趣的，起訴他的檢察官林俊言，現在檢察署打算怎麼處理？就這樣虛晃一招就過去了，是不是？這不就是民進黨一貫的做法？什麼壞事都幹完了，然後就混一混就過去了，大概就這樣。

柯文哲說，他還是主張廢掉監察院算了。柯文哲說，以前他的助理說要出國去玩，他問去多久，對方說要一個多月，「我說你請假一個多月，啊我們都照正常運作，我們到時候會覺得好像沒有你都可以」，而監察院長一年都沒有上班了，就會想說長官一年都沒有來上班，這機關好像沒有也不會怎麼樣？所以他還是主張廢掉，柯文哲對黃國昌說，今年預算不要編了，也不用再提名了，就趁勢廢掉就好了。

黃國昌則說，如同柯文哲所說，監察院這次的作為，只是再度地印證台灣人民對監察院的印象，官官相護廢物院，去年民眾黨團還給監察院機會，去年辦追加預算的時候，監察院說給一點錢運作，會好好運作、一定會認真辦。

黃國昌說，監察委員用這種標準要求自己，那要用什麼標準去整飭官箴？因此，如同柯文哲說的，今天監察院的決定出來後，下午開中央委員會有提出討論，因為新的黨團總召陳清龍也是當然中央委員，剛在中央委員會有交換了意見，今年度等到正式開始審年度總預算時，民眾黨對於監察院的預算立場非常清楚，「刪到零元，一塊錢都不留。」



