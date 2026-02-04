3監委濫用公務車輕懲 黃國昌揚言預算刪到0元、柯文哲斥官官相護

民眾黨前主席柯文哲（左）、現任黨主席黃國昌（右）。 圖：周煊惠 / 攝

監察院 3 名監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容先前遭檢舉涉濫用公務車做私事，監察院會已原則通過紀律委員會提交報告，依監委自律規範決定，蘇麗瓊無懲處外，王榮璋為「促其注意」、林郁容則應於監察院會以口頭或書面道歉。

民眾黨主席黃國昌今（4）日痛批，用這種標準要求自己，要用什麼標準整飭官箴？並嗆今年開始審年度總預算時，民眾黨對監察院的預算立場非常清楚，刪到 0 元，一塊錢都不留；前黨主席柯文哲也痛斥，官官相護，他還是主張廢監察院。

民眾黨下午於黨中央召開「眾馬奔騰 萬眾同欣」春節小物開箱記者會，黃國昌、前黨主席柯文哲、宜蘭縣長參選人陳琬惠及嘉義市長參選人張啓楷出席。

會後接受媒體聯訪，針對監察院 3 監委涉私用公務車懲處結果出爐，是否認為處罰太輕？柯文哲直言，官官相護，本來就意料中的事嘛！其實他更有興趣的，起訴他的檢察官林俊言，現在檢察署打算怎麼處理？就這樣虛晃一招就過去了，是不是？差不多嘛！這不就是民進黨一貫的做法？什麼壞事都幹完了，然後就混一混就過去，大概就這樣。

柯文哲說，監察院，他還是主張廢掉算了。柯稱講個笑話，以前他的助理說要出國去玩，他問去多久，對方說要一個多月，「我說你請假一個多月，啊我們都照正常運作，我們到時候會覺得『好像沒有你都可以』，呵呵」。

柯文哲表示，監察院長（指陳菊）一年都沒有上班了，那就會想說，長官一年都沒有來上班，這機關好像沒有也不會怎麼樣？所以他還是主張廢掉，今年預算不要編了，也不用再提名了，就趁勢廢掉就好了。

黃國昌提到，如同柯文哲剛所說的，監察院這次的作為，只是再度印證台灣人民對監察院的印象，官官相護、廢物院。去年民眾黨團算是很務實，還給監察院機會。去年辦追加預算的時候，監察院說給一點錢運作，會好好運作、一定會認真辦。

黃國昌稱，當初是監察院副秘書長、也是代理的秘書長，在立法院進行預算協商時跟他做的承諾。結果，整整遲了 3 個多月後做出的結果，讓人看了不知該哭還是該笑。

黃國昌嗆，這樣子的人要當監察委員，用這種標準要求自己，那你要用什麼標準去整飭官箴？那因此，如同柯剛說的，今天監察院的決定出來後，下午開中央委員會有提出討論，新的黨團總召陳清龍，也當然是中央委員，剛在中央委員會有交換了意見，今年度等到正式開始審年度總預算時，民眾黨對監察院的預算立場非常清楚，「刪到 0 元，一塊錢都不留。」

