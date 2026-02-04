3監委濫用公務車 最重僅口頭或書面道歉 柯文哲：官官相護

民眾黨創黨主席柯文哲。（袁茵攝）

監察院3名監委先前被民眾黨檢舉濫用公務車，監察院會已原則通過紀律委員會提交報告，並依據監委自律規範決定，監委蘇麗瓊無懲處、王榮璋為「促其注意」、林郁容則應於監察院會以口頭或書面道歉。面對該懲處會不會過輕？民眾黨創黨主席柯文哲直言，官官相護本來就預料中的事情，並持續主張廢掉監察院，「院長一年都沒上班，這機關好像沒有也不會怎樣」。

民眾黨4日下午於中央黨部舉辦「眾馬奔騰，萬眾同欣」民眾黨春節小物開箱記者會，由民眾黨主席黃國昌、柯文哲、宜蘭縣參選人陳琬惠及嘉義市長參選人張啓楷一同出席。

廣告 廣告

被問到民眾黨先前檢舉3名監委濫用公務車，監院今懲處報告顯示，蘇麗瓊無懲處、王榮璋「促其注意」，林郁容則應是在監察院院會以口頭或書面道歉，會不會覺得懲處太輕？柯文哲回應，官官相護本來就預料中的事情。

柯文哲提及，「我更有興趣的是，那個起訴我的林俊言，現在檢察署打算怎麼處理？就這樣虛晃一招過去了是不是？差不多嘛！這不就是民進黨一貫做法嗎？什麼壞事都幹完了，然後就混一混就過去」。

柯文哲指出，仔細還是主張監院廢掉算了，以前自己的助理跟他說「要出國去玩一個多月」，使他說「你請假一個多月，都照正常運作，我們到時候會覺得，好像沒有你都可以耶！」而監察院長一年多都沒上班，就會想說「既然院長一年都沒上班，這個機關好像沒有也不會怎樣。」因此主張就把監察院廢掉，今年不編列預算，也不用再提名了，趁勢廢掉就好。

黃國昌補充道，如同柯文哲所言，監察院這次的作為，只是再度印證台灣人民對監察院印象「官官相護的廢物院」，去年民眾黨團很務實的給監察院機會，辦理追加預算時，當時的監察院副祕書長王增華表達「給一點錢運作」、「會好好運作」、「一定認真辦理」，這也是當時預算協商時監察院給予的承諾，全程都有在網路轉播。

黃國昌說，但整整遲了3個多月後做出的結果，「我必須老實說，真的讓人看了不曉得該哭還是笑，這樣的人要當監察委員，用這種標準要求自己，那要用什麼標準去整飭官箴？」因此今日中央委員會中，已與新任民眾黨團總召陳清龍交換意見，等到正式開始審總預算時，民眾黨對於監察院預算立場非常清楚，「刪到0元，一塊錢都不留」。

【看原文連結】