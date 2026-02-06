3監委私用公務車調查出爐 林郁容道歉、王榮璋被促注意



監察委員公務車使用爭議調查結果出爐。監察院公布紀律委員會完整調查報告，院會決議對林郁容處以「以口頭或書面於院會時道歉」處分，對王榮璋予以「促其注意」；至於蘇麗瓊因牙痛就醫後即返院辦公，院會認定尚屬合乎情理，難予苛責，並要求秘書處從法規與制度面檢討改進。





監察院說明，紀律委員會就「公務車案」為求嚴謹，先行蒐整資料、調閱卷證，並通知相關人員與單位說明，歷經2次約詢、5次會議審議後完成調查報告，提送院會討論修正並通過。

院方指出，監察委員屬特任職政務人員，執行監察職務具特殊性與保密需求，工作內容涵蓋人權保障案件及調查案件之諮詢、約詢與履勘等，其差勤與用車管理，與機關正副首長相近；相關規定亦明訂，公務車得因公務需要、安全考量及符合社會相當性之活動使用（含上下班）。





調查報告指出，林郁容於去年5月26日搭乘公務車期間，先至監察院附近接送其女，再前往桃園機場接送其子後返回臺北住處，已逾一般社會對合宜用車的認知，易損及監察委員形象，院會因此依自律規範作出道歉處分。





另據調查，王榮璋於同年5月9日搭乘公務車途中前往理髮店後返家，雖未涉重大違失，但仍易受外界質疑，院會決議予以「促其注意」；至於蘇麗瓊因本院醫務室暫停服務，牙痛就醫後即返院處理公務，院會審酌其用車目的在於避免公務因急病中斷，具社會相當性，於法無違。





監察院強調，本案顯示公務車管理在法制與制度面仍有不足，相關規範的適用與對外說明亦未臻周延，致外界產生公器私用的質疑。院會已責成相關單位儘速檢討改善並加強說明，力求周延，以維護監察院整體形象。（責任編輯：王晨芝）

