3監委私用公務車 白嗆官官相護

三名監委遭控疑私用公務車懲處出爐，黃國昌（右）怒批是官官相護。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

監察院四日公布三名監委私用公務車懲處結果，從沒事、促其注意，最重懲處僅是道歉，民眾黨主席黃國昌開轟果然是「官官相護廢物院」，並嗆民眾黨團對監察院預算會刪到一塊錢都不留。

監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容去年分別遭到指控濫用公務車，監察院會昨通過紀律委員會所提交報告，並依監委自律規範決定，蘇麗瓊無懲處、王榮璋為「促其注意」，林郁容則應在監察院會以口頭或書面道歉。

黃國昌表示，看到監察院的相關作為，只是再度自證「官官相護的廢物院」，行政院去年辦理追加預算時，民眾黨立法院黨團有給他們機會，監察院時任代理秘書長王增華承諾給錢就會好好運作，如今做出來的結果讓人不知道該哭還是該笑。

黃國昌說，監察院用這樣的標準要求自我，請問還要用什麼標準整飭官箴，等到立法院開始審查今年度總預算，民眾黨團會刪到一塊錢都不留。

民眾黨前主席柯文哲說，他還是主張廢除監察院，監察院長陳菊一年多沒有上班，這個機關好像也沒有怎麼樣，乾脆今年就不要再編列預算，也不用再提名監察委員。

柯文哲並表示，官官相護本來就是預料中的事情，就像時任台北地檢署檢察官林俊言，現在新北地檢署打算怎麼處理，難道又是虛晃一招混過去，這就是民進黨政府一貫的做法，「什麼壞事都幹盡，混一混就過去了」。