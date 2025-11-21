3知名律師遭控洩密助逃！「毒梟御用律師」也淪詐團幫兇

律師李柏杉（左）遭控瀆職，士林地方法院今天開庭審理。李依璇攝

律師李柏衫、黃程國及陳俊成被控替毒販及詐騙集團充當「內線律師」，佯裝辯護人取得偵查資訊再回報給上游，使犯嫌掌握檢方動向、順利潛逃。士林地方法院今（21日）開庭審理，提訊在監詐團成員邵于賓出庭作證，他對2019年筆錄內容出現變動，部分說法翻供，辯方要求調查當時製作筆錄的員警楊定邦，法官諭知明年1月9日再開庭。

士林地檢署2017年破獲製毒集團，逮獲有「製毒教父」之稱的洪元勛，洪事後供出，製毒教父另有其人，他是在律師李柏杉教唆下頂罪，李柏杉負責將洪男供詞轉告真實毒販陳銘輔，使陳掌握偵查動向後潛逃出境。法院依兩個瀆職罪判處李柏杉共8月徒刑、得易科罰金72萬元，緩刑5年確定；律師懲戒委員會另處分他停業7個月。

士林地檢署追查後，再查出李柏杉2019年涉嫌替以「合利」為首的詐欺集團首腦調取偵查情資，找來張明維、黃程國、陳俊成3名律師佯裝為詐團成員辯護人，到基隆看守所探詢被告供詞，再回報給集團。檢方後依瀆職罪起訴李柏杉、黃程國、陳俊成；張明維因認罪獲緩起訴，須向公庫支付50萬元。

辯方開庭時提示2019年6月4日邵于賓被借提至基隆東光派出所的筆錄，質疑邵當年供出「合利」是否受到律師影響。邵于賓改口稱：「我是主動講的，因為我想交保。」至於黃律師是否對他說過「其他人已供出合利」，邵回答「沒印象」，筆錄內提到「黃律師叫我講的有些是事實、有些不是」的內容，他也表示「沒印象」。

法官追問是否真有「合利」這個人，邵僅稱不知道對方真實身份，只知道他用 Skype 聯絡，「那是他的帳號名稱」。

由於邵供述與筆錄落差，辯護人聲請傳喚賴鴻昇、葉頌華及當時在東光派出所做筆錄的北投分局員警楊定邦。值得注意的是，楊定邦曾於2020年追查槍枝案時，因包庇嫌犯持有毒品、並將毒品放入汽車排氣管轉讓他人，被依侵占非公用財物罪判刑2年8月、褫奪公權3年。法院今日准許傳喚，併同賴鴻昇、葉頌華等人於明年1月9日出庭。



