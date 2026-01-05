3種人吃起司要注意！醫師教你這樣吃起司更補鈣 吃錯恐致骨鬆

起司是優秀的補鈣來源，也是骨質流失患者和健身族的最愛，但起司補鈣效果與服用藥物劑量、起司種類、患者體質及疾病風險息息相關，並非人人適合大量攝取，特別是3種特定族群，適合透過不同的起司，才能更有效補充鈣質，所以選擇正確的起司種類十分重要。

起司≠萬能補鈣好物 攝取過量恐導致骨鬆

王竣平指出，並非所有起司都適合作為補鈣食品。市面常見的加工片裝起司，通常含有高鈉、高磷成分，不僅無法有效補鈣，反而會抑制鈣質吸收並增加腎臟負擔，且口味越鹹、質地越濃稠的起司，鈉含量往往更高，高血壓患者、腎功能不佳者以及兒童都應謹慎食用。

有時健身愛好者為了補鈣，會在餐點中過度添加起司，但攝取到過量磷酸鹽，會干擾體內鈣磷平衡，導致骨骼中的鈣質被溶出以平衡血中磷鈣比例，反而可能成為骨質疏鬆的幫兇，與補鈣的初衷背道而馳。

「乳糖不耐症患者」可吃天然硬起司避腸胃不適

王竣平表示，乳糖不耐症患者因無法正常消化牛奶中的乳糖，飲用牛奶後常會出現腹瀉、腹脹等不適症狀。這時就可選擇「天然硬起司」作為替代品，由於製作過程中乳糖含量大幅降低，不僅能避免腸胃不適，同時仍能有效攝取鈣質和蛋白質，達到補鈣目的。

「術後及化療病友」可透過起司補充營養

王竣平提到，手術後或化療中的病友常面臨體重和肌肉快速流失的問題，可適量食用高鈣高蛋白的天然起司，幫助補充身體所需的重要營養素。但病友在選擇起司時，應特別注意控制油脂與鈉的攝取量，避免增加身體負擔。

「素食者」可藉由起司獲取鈣質

王竣平解釋，日常飲食偏向素食或蛋奶素的人士，植物來源的鈣質吸收率普遍較低，難以滿足身體所需。對蛋奶素者而言，起司是個穩定補充鈣質的優質選擇，能有效彌補純植物性飲食可能造成的鈣質缺口。

選擇適合的起司 才能有效補鈣

王竣平建議，想透過起司補充鈣質的民眾應仔細查看成分標示，優先選擇天然起司並控制攝取量。對於有骨質疏鬆風險或慢性病史的族群，更應配合定期檢查與專業營養建議，確保補鈣效果同時兼顧整體健康。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／王竣平醫師

本文由健康2.0授權報導