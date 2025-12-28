「3種水果」千萬別空腹吃！營養師警告：胃壁可能被酸到「嫩化」

（記者張芸瑄／綜合報導）水果營養豐富，但吃錯時間恐讓身體吃足苦頭。台灣大學營養學博士吳映蓉提醒，青木瓜、奇異果與鳳梨等含「蛋白質分解酶」的水果，千萬別空腹食用，這些天然酵素能軟化肉品、助於消化，但若胃中沒有食物緩衝，反而會「嫩化胃壁」，造成灼熱或刺痛感。

吳映蓉在粉專分享自身經驗，坦言自己就是苦主。她透露，有次空腹吃了幾口涼拌青木瓜，沒多久便感到胃部灼熱不適，甚至冒出冷汗，才驚覺：「我完全忘記，不能空腹吃青木瓜！」這段親身經歷讓她決定提醒民眾提高警覺。

示意圖／青木瓜、奇異果與鳳梨等含「蛋白質分解酶」的水果，千萬別空腹食用。（擷取自 免費圖庫freepik）

她說明，青木瓜、奇異果與鳳梨之所以會刺激胃部，是因為它們含有強大的蛋白質分解酶，這些酵素會切斷蛋白質的連結，烹飪時可用來醃肉、讓肉質變嫩；但若空腹吃下，酵素會直接與胃壁表層的黏蛋白作用，導致胃部灼熱、刺痛甚至發炎。

吳映蓉建議，這三種水果應該在餐後食用，讓酵素協助分解剛吃進的蛋白質，發揮真正的助消化效果。此外，應選擇熟透的果實，青木瓜酵素最強、刺激性也最高，而熟木瓜的酵素及有機酸較溫和；若擔心刺激，可透過加熱料理，如「木瓜燉排骨」、「鳳梨苦瓜雞湯」，加熱後酵素會失去活性，仍保留纖維又不傷胃。

她也提醒，若正處於胃發炎或潰瘍期，這類水果應暫時避免，等腸胃修復後再少量嘗試。「營養學上沒有絕對好壞，只有適不適合現在的你。」吳映蓉強調，了解身體狀況、吃對時機，才是聰明補營養的關鍵。

