3種治療方式治狐臭 改善率7成起跳

奇美醫院整形外科主治醫生詹易儒介紹手術、微波熱能與肉毒桿菌素等多元狐臭治療方式，協助患者依需求打造最適合的改善方案。(記者林怡孜攝)

記者陳俊文、林怡孜∕台南報導

狐臭(腋臭)對許多民眾造成生活與社交困擾，即使用止汗劑或香氛產品遮掩，效果仍因人而異，對味道較重的患者幫助有限。奇美醫院整型外科暨醫學美容中心主治醫師詹易儒表示，狐臭的氣味來自腋下大汗腺分泌物與細菌反應，因此改善的核心在於降低汗腺活性或減少汗腺量。院方目前提供3種治療方式，能依症狀程度與患者需求客製化選擇。

第一項為傳統汗腺刮除手術，是改善效果最明顯且最根本的方式。醫師透過腋下約1至1.5公分的小切口，利用螺旋刮刀將皮下大汗腺徹底移除，改善率可達9成以上。適合中度至重度、希望長期穩定改善的患者。由於屬侵入性手術，術後需約1週恢復與傷口照護，但效果持久且復發率最低。

第二項為肉毒桿菌素注射，屬於短期而非永久的改善方式。藉由抑制排汗的神經傳導，使汗腺分泌量暫時下降，改善率約85%，常用於輕度患者或短期需求，如婚禮、面試等重要場合。治療快速、無恢復期，但效果約維持4至6個月，需定期補打。

第三項為清新微波熱能止汗術，強調無需開刀、恢復快。透過微波能量將熱集中於汗腺深度，以熱破壞汗腺，同時具備表皮冷卻功能降低燙傷風險。多數患者治療後即可恢復正常生活，僅有短暫腫脹或麻木感，改善率約7成，適合不想接受手術或希望快速回復工作的族群；若症狀較重，可能需1至2次治療。

詹易儒表示，3種方式各有適合的族群，應依狐臭程度、是否能接受恢復期及生活需求選擇。他強調，沒有哪一種方法比較好，而是要找到最適合患者的方案。奇美醫院也提供完整評估，協助民眾擺脫長期味道困擾，恢復自信與生活品質。