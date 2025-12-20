3種食物天天吃會傷腎！滷味常見1物是腎臟殺手

台灣人的飲食習慣可能正默默傷害腎臟健康，卻不自知。台大營養學專家洪泰雄指出，許多人對痛風的嚴重性認知不足，只視為暫時性的疼痛問題，殊不知這可能是腎臟受損的警訊。當抽血檢查發現肌酸酐上升、尿酸過高或出現蛋白尿時，腎臟功能可能已受到嚴重影響。

紅肉過量攝取增加腎臟負擔

紅肉如牛肉、豬肉、羊肉雖然富含優質蛋白質，但同時含有較高的飽和脂肪與普林成分。洪泰雄表示，頻繁食用牛排、滷肉飯、羊肉爐等紅肉料理，會顯著增加腎臟的代謝負擔，同時可能導致血壓悄悄上升，長期下來對腎臟造成不可逆的損傷。

海鮮類隱藏的高普林危機

許多人誤以為選擇海鮮替代紅肉就能避免健康風險，然而事實並非如此。洪泰雄解釋，蝦、蟹、干貝、生魚片等海鮮類食物同樣屬於高普林食物，攝取後會在體內代謝成尿酸。若長期累積，不僅可能誘發痛風，更會慢性傷害腎臟功能，使腎臟過濾能力逐漸下降。

動物內臟：普林含量最高的腎臟殺手

台灣傳統飲食中常見的滷味，特別是豬肝、雞心、雞胗等動物內臟，雖然風味獨特且受到許多人喜愛，但洪泰雄警告，這類食物是普林密度最高的食物之一，對於腎功能已有下降趨勢的人來說，更是不可輕忽的「地雷區」。

科學飲食守護腎臟健康

洪泰雄強調，上述三類食物並非完全禁止食用，而是需要適量控制。他建議民眾每周攝取這類食物的頻率應控制在1至2次，且每次分量要適中。同時，每餐應搭配一碗蔬菜，並選擇低油烹調方式，如燙、蒸、少油快炒等。

全穀類主食與充足水分是關鍵

除了控制高風險食物外，洪泰雄建議日常主食應以糙米、燕麥、地瓜等低升糖指數的全穀類為主，避免精緻澱粉的過量攝取。同時，每日應攝取足夠的水分，避免含糖飲料和加工飲品，以維持腎臟正常運作所需的水分平衡。

從日常飲食開始保護腎臟

腎臟是人體中沉默的器官，當出現明顯症狀時，往往已經受到嚴重損害。洪泰雄呼籲，不要等到痛風發作、尿酸飆高或腎功能惡化才開始關注腎臟健康。「我們每天吃的那一口，就是對身體最直接的投資。吃對，比吃補更重要！」他強調，適量攝取紅肉、海鮮和內臟，並搭配均衡的飲食結構，才能真正做到「營養守護腎臟」，讓身體維持健康無負擔的狀態。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／洪泰雄營養學專家

