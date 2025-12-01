3立方衛星乘齊柏林衛星升空 可望供救災通訊使用
歷經5度延期，台灣第1個自製的光學遙測衛星星系「福衛八號」所屬的第1顆衛星「齊柏林衛星」，11月29日凌晨順利升空，這次發射同行的還有3顆立方衛星，包括鐘雀1號 、黑鳶1號以及信天翁1號一起順利進入軌道。
其中像是「鐘雀1號」就是寬頻通訊衛星，可用於救災通訊、國防安全使用。
創未來科技共同創辦人兼執行長王毓駒說明，「因為衛星通訊事實上是要建立一個星系，所以透過這一次的計畫，以及明（2026）年還會再發射3顆，這一次尺寸的立方衛星，針對這種小型星系連同寬頻通訊的整體架構，做一個基本的驗證。」
這項由國科會支持、啟動的新創追星計畫，這波包括3顆立方衛星的研發，除了鐘雀1號，還有鐳洋科技研發的黑鳶1號，可做為衛星物聯網之用，讓台灣在全球低軌通訊的應用中保持自主；還有芳興科技研發的信天翁1號，則可做為遠洋漁業發展上漁場的探索。
鐳洋科技黑鳶1號專案總工程師林致宏指出，「我們這一次所搭載的酬載也是一個升級版，所以需要協調的人事物也都大幅增加，若是驗證也成功，我們就也能夠對外提供這一個物聯網的服務訊息，讓更多產業都能夠用到太空的聯結。」
國家太空中心新創追星計劃主持人陳嘉瑞表示，「利用這樣子的一個計畫，能夠培養3家衛星系統廠商，過去大部分培養的都是衛星元件廠商，他們未來能夠獨立的去外面承接更多的衛星的任務計畫。」
國家太空中心強調，這項計劃可以培養國內的衛星系統廠商，具備衛星系統設計、製造、測試以及衛星升空後的任務操作，只要驗證成功，未來可以應用在寬頻通訊等的面向，增加台灣廠商搶進國際衛星產業鏈的機會。
