3管齊下農漁民敢投入、青農願返鄉 陳亭妃主張勞保農保雙向銜接

照片來源：陳亭妃競選辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃今（10）日表示，大台南農漁產品的未來是台南鄉親最關心的事，未來的市長不只要懂農漁，更要成為農漁民最穩定的靠山。她提到，近日提出「四季農漁產」政策主軸，強調要從制度面、科技面與市場面3管齊下，全面提升農漁產品價值，建立多元穩定的產銷管道，讓農漁民敢投入、青農願返鄉。

陳亭妃說明，長期以來農漁民最大的風險不只是天災，而是資訊落差與市場失衡。她主張，建立完整農漁業資訊平台，整合氣候、產量、價格、通路等即時資訊，當做農漁民投入漁苗與作物栽種的重要依據，避免一窩蜂搶種導致量多價跌、果賤傷農的惡性循環。

廣告 廣告

陳亭妃也提到，現行農業部已推動 i-PLANT APP，可即時記錄農作物生長狀況，未來更應進一步強化農、漁災損通報的SOP系統，透過科技加快通報與補助速度，讓農漁民在面對風災、雨災時不再孤立無援。

照片來源：陳亭妃競選辦公室

「只要制度站在年輕人這一邊，青農回來的機會自然就會增加。」陳亭妃談到青農返鄉時，直言關鍵不在口號、而在保障。她提到自己擔任立法院經濟委員會召委期間，積極推動農民退休儲金制度相關修法，要求政府讓勞保與農保能「雙向銜接」，讓30到40歲、曾在城市工作、返鄉務農的青農，不必因身分轉換而失去過去累積的保障。

陳亭妃也指出，農漁產品要真正翻轉，不能只靠生產端，更要打開市場端。她主張以「四季特色」為核心，串聯觀光的點、線、面，結合傳統市場的批發零售、網路世代的新型通路，加強內銷；同時透過冷鏈系統與加工場的完整串接，讓農漁產品在盛產時也能穩定去化、加工升值，不再因產量過剩而賤價求售。

陳亭妃進一步舉例，玉井愛文芒果、七股洋香瓜透過成功打入日本市場，不僅建立品牌形象，也實質拉抬農民收益。面對目前日本缺米的結構性需求，她認為，如何有系統地推動台灣優質稻米外銷日本，將是農業升級的重要契機，外銷不是選項，而是農漁業翻轉的必要之路。

陳亭妃回顧，民進黨政府近8年來，已逐步為農民建立完整的「三保一金」福利體系，包括農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險與農退儲金制度，讓實耕者都能加入保障，生育、傷病、喪葬與退休都有制度撐腰，真正讓農民「做得久、老得安心」。她強調，這都是她多年在立法院為農民一條一條爭取回來的制度成果。

「農漁民不是弱勢，而是台南最重要的根基。」陳亭妃表示，未來她要做的不只是延續既有制度，而是把制度、科技與市場整合起來，讓農漁業成為一條有未來、有尊嚴、也能吸引年輕世代投入的產業，真正讓農漁民放心打拚，讓台南農漁業走向更穩、更遠的下一個世代。

照片來源：陳亭妃競選辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

「行動力爆發」2天掃遍6大市場 陳亭妃：傾聽最真實的台南民意

鄭麗文籲賴清德廢除台獨黨綱 強調中華民國是一中憲法

【文章轉載請註明出處】