3箭齊發守護基隆河水質 陳金德布建監測網、嚴審工廠、源頭淨化

照片來源：陳金德臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

針對去年底影響基隆、新北汐止18萬戶民生用水的基隆河油污事件，行政院政務委員兼工程會主委陳金德昨（13）日再次召開跨部會會議，並於今（14）日表示，該事件他一直放心上，當時台水公司第一時間啟動應變、調度水源，雖穩住供水，但此事須引以為鑑，持續滾動式檢討。

陳金德表示，他的態度很明確：面對問題，不只是處理單一事件，更要從制度面盡力降低隱患。

針對基隆河防護升級的治理藍圖，陳金德說明，經研議分短、中、長期3階段同步推進。短期為精準防護，持續加強污染源管制清查，並布建水源即時水質監測網；不只靠人力巡查，更要利用智慧科技，一旦監測數值異樣，就能在第一時間掌握情況並啟動處置。

中期則採法規織網，透過都市計畫土地使用檢討與法規修正，研議在水質水量保護區，針對污染性工廠進駐建立更嚴謹的審核機制；長期進行源頭淨化，持續推動污水下水道建設與家戶接管。陳金德說，「這雖不是能立刻見效的工程，卻是改善河川本質、最基礎的核心工程。」

另外，陳金德提到韌性供水，採用標準化降低風險，指出基隆地區的供水安全必須升級，針對淡水施工挖損幹管的意外，他也要求相關單位強化施工管理的「制度化與標準化」。至於外在環境的風險難以完全排除，但他表示，可以透過建立更強韌的備援系統與標準作業程序，將意外發生時的影響降到最低。

「執法後盾，強化法治，落實管理。」陳金德提醒，污染防治不能只靠第一線同仁沒日沒夜的稽查，制度的完善至關重要，目前正全面研議檢討相關法令，支持地方環保局更有力地執行裁罰。他強調，中央會持續列管八堵取水口上游的工廠，並緊盯處置進度，各方的目標很一致，那就是對環境有傷害的行為，必須依規嚴格查處。

陳金德在文中感性流露使命感，坦言自己是宜蘭的孩子，從小看著清澈的水長大，對河川有很深的情感。他舉過去自己在高雄市政府服務經驗，親自督導水質稽查時，他的初衷始終如一，「面對違規，該查就查、該停就停」。

「治理河川這條路不容易，會面臨許多現實的挑戰，但政府的職責就是為環境多把一道關、為人民多盡一份力。」陳金德強調，要向所有第一線的環保稽查同仁說聲辛苦，並提醒「守護的不只是水質，更是台灣的未來」。他呼籲，一步一腳印，朝「台灣無嚴重污染河川」的目標穩健前進。

照片來源：陳金德臉書

