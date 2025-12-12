3節打卡下班！Jokic高效準大三元 率金塊４連勝

（記者許皓庭／綜合報導）丹佛金塊當家球星 Nikola Jokic 再度展現年度 MVP 等級的統治力。在今（12）日作客沙加緬度國王的比賽中，Jokic 僅出賽三節便高效率繳出 36 分、12 籃板、8 助攻的「準大三元」成績單，率領球隊以 136 比 105 痛宰對手。金塊此役獲勝後不僅收下近期 4 連勝，更將隊史客場連勝紀錄推進至 11 場，持續穩居西區第二。

圖／Jokic 僅出賽三節便高效率繳出 36 分、12 籃板、8 助攻的「準大三元」成績單，率領球隊以 136 比 105 痛宰國王。（翻攝 Denver Nuggets X）

比賽上半場幾乎成為 Jokic 的個人秀，他半場即攻下 23 分，幫助金塊早早建立起 77 比 54 的巨大領先優勢，讓下半場提早進入垃圾時間。儘管最終未能達成賽季第 12 次大三元，但 Jokic 此役手感燙得驚人，全場 16 投 14 中，僅上場 29 分鐘便高效完成工作，且全場僅出現 1 次失誤，展現了近乎完美的賽場宰制力。

在 Jokic 的穿針引線下，金塊即便有多名主力缺陣，團隊戰力依舊爆棚。替補席上的 Peyton Watson 挺身而出攻下 21 分，這也是他近 13 場先發以來第三度得分突破 20 大關；Cameron Johnson 與 Jonas Valanciunas 分別貢獻 16 分與 15 分，其中 Valanciunas 更是 7 投 7 中彈無虛發。後場部分，Jamal Murray 與 Tim Hardaway Jr. 各挹注 11 分，Murray 另送出 9 次助攻串聯攻勢。金塊全隊命中率高達 59.1%，傳出 35 次助攻僅有 12 次失誤，團隊運轉行雲流水。

反觀主場作戰的國王隊近期陷入低潮，近 7 戰苦吞 6 敗。面對老東家的 Russell Westbrook 雖拿下 17 分 3 籃板 5 助攻，Malik Monk 也攻下全隊最高的 18 分，仍難以力挽狂瀾。頂替受傷的 Domantas Sabonis 先發的新秀 Maxime Raynaud 表現不俗，繳出 15 分 9 籃板，Keegan Murray 與 Devin Carter 也各有 15 分進帳，但防守端完全無法限制金塊的猛烈砲火。

值得一提的是，金塊本季呈現「客場一條龍」的特殊現象。此役狂轟 136 分追平球隊賽季新高，並將客場連勝紀錄推高至 11 場。目前金塊客場戰績來到 12 勝 2 敗，勝率甚至優於主場的 6 勝 4 敗，整體戰績 18 勝 6 敗，繼續對西區龍頭寶座發起強力衝擊。

