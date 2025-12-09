3米巨蟒吃太飽逃不了！野放過程吐出大型犬屍 當地專家稱當地最大一條

一條3米巨蟒在野放途中，疑似緊張吐出吞食的獵物，是一隻棕色大型犬。圖／翻設自「สมาคมกู้ภัยเมืองพลข่าว&ภาพ」臉書

泰國孔敬府日前有民眾發現一條蟒蛇潛藏在飯店後方樹林，尋求警方幫助。救援人員到場後發現，是一隻長達3米的巨蟒，便將其捕捉準備帶往他處野放。然而這條巨蟒在放生過程中，疑似受到驚嚇，吐出一隻死亡的狗，相關的畫面在社群網路上瘋傳。

綜合媒體報導，有民眾在11月30日7時左右報警，希望能協助處理藏匿起來的蟒蛇。相關人員抵達後，果然在當地飯店後方的樹林中，找到一隻剛補食完畢，腹部明顯隆起的巨蟒。牠雖然看到人們想要躲回洞裡，但因行動遲緩被專業人員捕獲。

10多名救援人員使用專業捕蛇道具，才制伏住這條長達3米的巨蟒。他們計畫將這條蛇野放，所以全程小心翼翼行動，把牠裝進麻袋。不過，在送回自然棲地的途中，巨蟒疑似受到驚嚇，把吞食的獵物吐出，竟是一隻棕色大型犬，身上有明顯被纏繞致死的痕跡。

有目擊者表示，這條巨蟒早在 1～2 天前就曾看到這條蟒蛇爬過附近道路。當地一名消防員，同時也是搜救志工的索頌・翁西（Solos Wongsi）表示，這是他在該區遇過體型最大的一條蟒蛇，因此並不意外連大型狗都會成為牠的獵物。



