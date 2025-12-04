3米巨蟒野放過程突「吐出四腳巨獸」！驚悚畫面曝光

國際中心／李明融報導

泰國孔敬府（Khon Kaen）近日有一條長達3公尺的巨型蟒蛇遭捕獲，由於當下肚子有明顯凸起導致蟒蛇行動緩慢，救難人員在這樣的情況下順利捕獲，為了不影響周遭居民的生活，決定野放，未料在過程中這條巨蟒竟突然吐出一隻已經明顯死亡的狗狗，相關畫面在社群平台上瘋傳。

救難人員順利捕獲巨蟒，超過5人以上的救難人員合力將蛇裝進麻袋。（圖／翻攝สมาคมกู้ภัยเมืองพล/ข่าว&ภาพ臉書）

為了怕蛇突然轉頭攻擊，3個人合力壓制蟒蛇。（圖／翻攝สมาคมกู้ภัยเมืองพล/ข่าว&ภาพ臉書）

根據《曼谷郵報》等外媒報導，11月30日上午7點左右，警方接獲民眾通報當地出現一條長達3公尺的蟒蛇，緊急趕往現場發現該蟒蛇躲藏在某飯店後方的樹林中，發現牠時肚子明顯凸起，判斷牠剛進食完畢，發現人類後試圖躲進樹林裡，但由於肚子太大因此行動相當緩慢，救難隊動員近10名人員，並使用專業捕蛇工具小心翼翼的將蟒蛇抓進麻袋中，全程仍保持警覺，但由於蟒蛇身形太過巨大，救難人員將蟒蛇抓出過程中一度重心不穩重摔在地，所幸沒有造成其他的傷害。

當地出現身長超過3尺的巨蟒，市長也表示這是轄區內捕獲過最大的蟒蛇。（圖／翻攝สมาคมกู้ภัยเมืองพล/ข่าว&ภาพ臉書）

不過在準備野放蟒蛇的過程中，牠突然吐出獵物，發現竟是一隻體型相當大的棕色犬隻，身上有明顯被纏繞致死的痕跡，狗狗已經明顯死亡，目擊者表示，這條巨蟒在事發前1至2天被發現出沒在附近道路上，當時就有人拍下畫面上傳到社群平台，對此，彭市（Pol）市長吉迪喬特（Kittichoti Triamwechawudhikrai）表示，「這是我們在轄區內捕獲過最大的蟒蛇，難怪連大型犬隻都被捕食」。

