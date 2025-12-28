3米巷道被水泥護欄擋掉一半! 疑地主為轉賣刁難

中部中心／張家維 南投報導

南投草屯鎮僑光街，原本3米寬巷道，被水泥護欄擋道，只能一半空間，勉強可讓一輛轎車通行，當地居民不滿，這條巷道已是既成道路，但近期卻被地主，先用貨櫃擋道，被警方勸阻後又搬來水泥護欄，指控地主為了轉賣土地賺錢，才會如此刁難，但地主認為這是他的地，其他人要使用，當然要找他協調！

開車經過巷道，只見道路上一個兩個三個，好幾個大型水泥護欄排一半，占用了幾乎一半的路幅，民眾開進來還得左閃右閃，彷彿像考駕照一樣，必須通過層層考驗。巨大路障影響出入，當地民眾抱怨連連。

當地民眾：「（那幾個水泥擋在那邊），（會不會覺得很難過），對我來說真的很難過。」

當地民眾：「就是要擋住我們，不要給我們過啊就這樣，（很可惡）對啊。」





當地居民為了道路使用問題爆發糾紛（圖／民視新聞）









水泥護欄擋道的地點，就在南投草屯鎮僑光街，巷道原本有三米寬，被水泥護欄擋住後，只剩一半空間，居民指控，地主先是用貨櫃擋車，警方勸阻後移走貨櫃，結果又換成水泥護欄，目的就是為了讓大家拿錢出來買土地，也就是使用者付費的概念！

當地民眾：「他（地主）故意買在這邊，他為了什麼，為了徵求他的利益，想要賣給我們，把這個所有權賣給我們，但是我們這個道路已經，既成了四十年的道路。」

記者vs.地主：「（為什麼要這樣圍），這就我私有地啊，我的地你要使用要跟我協調，是不是這樣。」

地主認為這是他的土地，別人要來使用當然要跟他協調，問題是居民也有通行需求。

草屯鎮公所主任秘書許秋金：「預計在禮拜五下午的時候，邀集相關單位到現場會勘，目前巷道的地主，他有主張他的權益，但是它目前是巷道供公共使用。」





地主認為土地是他的，其他人使用土地，要跟他協調。（圖／民視新聞）









公所預計週五舉辦會勘，要來釐清這個巷道，究竟是用作私人使用，還是既成道路供公共使用！





