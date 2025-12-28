3米巷道遭6塊水泥護欄擋路 住戶控地主逼買地

南投草屯一條巷道被人以大型水泥護欄，擋住通道，讓當地住戶出入困難。（圖／東森新聞）





南投草屯一條巷道被人以大型水泥護欄，擋住通道，讓當地住戶出入困難，居民表示，地主買下這條巷道後，先擋路，接著又搬來水泥護欄，企圖逼他們買地通行，不過地主表示，這塊土地是他的，當初要裝設電桿被居民刁難，他一氣之下，才會把自己的土地圍起來，住戶要通行，就來跟他溝通買地。

住戶：「我這台算小台的就很難開了，大台的怎麼辦，萬一裡面的人，有人發生什麼事情，車要進來很危險。」

出現水泥護欄的地點就在草屯僑光街土地公廟旁，一旁還掛著土地有糾紛的抗議布條，當地居民說他們在這裡住了超過30年，認為這條3米巷道是既成巷道，但一個月前一名陳姓地主，搬來大型貨櫃擋道，讓居民無法進出，經過警方勸阻，地主把貨櫃移走，但這幾天他預先先測量他的土地範圍後，又搬來水泥護欄，逼住在這裡的8戶住戶要買下他的土地。

廣告 廣告

住戶：「他故意買這個土地，而且是既成道路在這邊，他故意把水泥護欄擋路下來，而且這是既成道路，非常危險你看開車的時候，我都差點撞到。」

住戶：「本來是持分的很多人持分，他去買下來後，他要這條路，不然他要做什麼，買路就是準備調高價錢要賣，他圍起來就是要逼我們出面跟他談。」

不過地主說，當初是因為他要裝設電桿，但被住戶刁難，一氣之下才會把自己的土地圍起來，現在居民想要從他的土地經過得先跟他同意。

地主陳先生：「這是我的地啊，你要使用你要跟我協調，看他們裡面的住戶要怎樣。」

草屯鎮公所主任秘書許秋金：「地主他有主張他的權利，但是目前是巷道公共使用，但是既成巷道認定權責，不是在我們公所的權責。」

由於雙方僵持不下，公所將在近期內邀集相關單位會勘，希望事情能圓滿解決。

更多東森新聞報導

獨家／自備板凳佔走道！ 高鐵旅客「翹腳卡通道」全車傻眼

中市府和亞總合作 「三合一綠色通道」助台商投資

現場挺進／光復鄉唯一搶救通道啟動 重機具逆雨水挺進災區

