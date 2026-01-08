3縣市下週初選民調 民進黨下5禁令：9日起不得自行發布民調

針對2026縣市長選舉提名，其中在嘉義縣、台南市和高雄市，民進黨將進行黨內初選，除了日前已舉辦電視政見說明會，本月12至17日將進行電話民調。對此，民進黨針對3縣市參加初選的同志下了5禁令，自9日起就不得參加各式媒體露出、買廣告或置入性新聞或自行發佈民調，而在預定執行民調期間，亦不得自行委託其他機構來進行民調。

民進黨嘉義縣、台南市和高雄市2026縣市長黨內初選將於下週進行電話民調。（資料照／中天新聞）

民進黨表示，2026年民進黨直轄市長暨縣市長（高雄市、台南市、嘉義縣）初選民調，預計於1月12日至1月17日進行，於民調執行前3日（1月9日零時）起，至所屬選區民調執行完畢止，廣告宣傳禁止事項公告：

第一，.依《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》第十條第一項第三款辦理。

第二，自本黨中央黨部通知停止媒體活動之期日（1月9日零時）起，至所屬選區民調執行完畢止，各候選人及其競選團隊不得為下列行為：

民進黨針對參與這3縣市黨內初選的同志祭出規範。（資料照／中天新聞）

1.參加或主持電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體所作之專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目等形式之宣傳。

2.於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告（含電視台跑馬燈及第四台蓋台廣告）。

3.藉政令宣導或政績宣傳形式，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告進行個人宣傳。

4.於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，購買置入式行銷新聞。

5.發布、引用民調或其他預測市場之結果。

