3縣市低溫探10度以下！首颱「洛鞍」最快明生成 下週再迎強冷氣團

今天（14日）清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，平地最低溫出現在新竹縣關西4.9度，白天各地溫度明顯回升，北部及東半部白天高溫約22至25度，中南部25至27度。不過，氣象署持續發布低溫特報，輻射冷卻影響，今晚至明天（15日）上午桃園至苗栗有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署表示，受輻射冷卻影響，早晚仍偏冷，今晚至明天上午桃園市、新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意。明天西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫27至28度；天氣方面，各地多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署指出，週五至下週日（16日至18日）各地早晚仍涼，西半部、宜蘭及金門低溫12～17度，花東及澎湖17～18度，馬祖10～12度；基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說明，下週二（20日）開始強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，中部以北及宜蘭低溫11～14度，南部、花東及澎湖14～17度，金門9～10度，馬祖7～8度。這波冷氣團預計持續影響到下週五（23日），期間各地天氣偏冷，但後期冷空氣強度及影響時程仍有不確定性，仍有待觀察。

另外，熱帶性低氣壓TD01號今天下午2時的中心位置在北緯8.4度，東經131.3度，即在鵝鑾鼻東南方1860公里處，以每小時8公里速度，向西北轉西北西進行，有進一步增強的趨勢，預計最快明天生成今年第1號颱風「洛鞍」，未來將在菲律賓東方海面活動，對臺灣無直接影響。

