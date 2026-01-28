3縣市低溫探10度！下波冷空氣週末報到 「強度挑戰冷氣團」濕冷到下週

下一波強冷空氣預估31日晚間起南下，迎風面地區以濕冷的型態為主。（示意圖／劉耿豪攝）

今天（28日）清晨各地涼冷，中部以北及宜蘭低溫普遍在13至15度，南部及花東16至18度，而白天北部及宜蘭高溫約16至18度，到了晚間各地氣溫又將下降，尤其高山夜間及清晨氣溫偏低。氣象署稍早發布低溫特報，輻射冷卻影響，明（29日）晨至上午新竹、苗栗及金門有局部10度以下氣溫發生機率，提醒民眾注意。

氣象署今天下午4時29分發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低，其中明晨至上午新竹、苗栗及金門有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象署指出，明天東北季風減弱，白天起氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；週五（30日）水氣稍增，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；週六（31日）下半天至晚間鋒面通過及東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼，北部、東半部地區有局部短暫雨。

氣象粉專「林老師氣象站」透露，下一波強冷空氣預估31日晚間起南下，影響時間會比較長，最冷時間會落在下週日（2月1日）至下週二（2月3日）清晨，這波冷空氣強度較強，有機會達到大陸冷氣團等級，迎風面地區則以濕冷的型態為主。

