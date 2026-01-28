3縣市低溫特報探10度 下波冷空氣周六報到

中央氣象署今（28）日下午發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低，明（29）日晨至上午新竹、苗栗及金門有局部10度以下氣溫黃色燈號發生的機率。

低溫特報影響時間為明日早晨至上午，黃色燈號（寒冷）範圍包括新竹縣、苗栗縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署表示，今天清晨各地涼冷，中部以北及宜蘭低溫普遍在13至15度，南部及花東16至18度，而白天北部及宜蘭預測高溫約16至18度，整天涼冷，台中至台南及花、東約20至23度，至於高屏地區約25至26度，感受較為舒適。

不過到了今天晚間各地氣溫又將下降，尤其高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車及登山應注意路況安全；降雨方面，在東北季風影響之下，迎風面基隆北海岸、大台北山區及宜、花地區有局部短暫雨，桃園以北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴。

氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，東北季風明天逐漸減弱，下一次天氣變化預計是周六（31日）夜晚會有一道鋒面通過，北部、東部有下雨機會，中部、南部位於鋒面尾巴，雲多偶飄雨，鋒面通過後另一股冷空氣南下，強度預估在東北季風及冷氣團之間。

