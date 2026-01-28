3縣市低溫特報防10度低溫 13縣市慎防8級陣風

中央氣象署稍早發布陸上強風特報與低溫特報。（本刊資料照）

中央氣象署稍早對13縣市發布陸上強風特報，提醒有8級陣風發生的機率；同時也對新竹縣、苗栗縣、金門縣發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。

中央氣象署今（28日）10時27分發布陸上強風特報，東北風偏強，今日至明（29日）桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、屏東、台東、澎湖、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

中央氣象署發布陸上強風特報。（翻攝自中央氣象署官網）

針對13縣市亮起陸上強風特報黃色燈號，中央氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

廣告 廣告

中央氣象署發布低溫特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署10時26分發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低。明晨至上午新竹、苗栗及金門有局部10度以下氣溫發生的機率。氣象署提醒，留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

更多鏡週刊報導

追雪族衝了！合歡山呈銀白世界 公路局提醒了

中獎機率增！統一發票獎金狂增26億元 雲端發票有望加碼

破紀錄降雪衝擊北海道 JR北海道：札幌今明夜間停駛