3縣市低溫特報 專家揭冷高壓＋輻射冷卻：夜晚仍寒冷

中央氣象署今（12）日下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，新北市、桃園市、新竹縣明（13）日清晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。氣象粉專提醒，冬季雖然遇上冷空氣減弱的空檔，但夜晚低溫仍不可小覷。

氣象署表示，今天大陸冷氣團減弱，但水氣稍偏多，各地為多雲的天氣為主，中部以北有零星飄雨的機率，東半部地區、恆春半島也有零星降雨的機率；白天北部、東半部高溫約19至22度，中南部高溫約22至24度，各地早晚偏冷，北部、宜蘭低溫12到14度，其他地區低溫14至16度，其中新北至新竹局部近山區有10度左右或以下低溫，夜間清晨仍要注意保暖。周二、周三東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文表示，今天北台灣雲量稍多，少了太陽，高溫自然衝不上去，但也不至於寒冷，但今夜至周三（14日）之間，有一個冷高壓從較高緯度東移，台灣正好位於冷空氣邊緣，加上輻射冷卻效應，夜晚至清晨依然相當寒冷，白天高溫情形則視當日雲量而定。

粉專提醒，現在是冬天，即便冷空氣減弱許多，但整體來說還是涼涼的，沒太陽的地方依然會感覺到冷，民眾早出晚歸要多注意保暖。

