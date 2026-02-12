3縣市低溫特報！日夜溫差達10度以上 過年還有一波雨勢
今（12日）清晨各地感受仍涼冷，西半部及宜蘭低溫約12到16度，白天起北部及東北部氣溫回升。不過氣象署下午發布3縣市低溫特報，影響時間到13日晨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文指出，到了周末，甚至有點東南風，氣溫上升幅度會更加明顯。
氣象署16：23發布低溫特報，因輻射冷卻影響，局部氣溫偏低。明（13日）晨新竹、苗栗及南投局部地區有10度以下氣溫。氣象署提醒，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，隨著風向逐漸由東北風轉為偏東風，加上陽光照射下，各地氣溫逐漸回升，到了周末，甚至有點東南風，氣溫上升幅度更加明顯，中午可達26~29度，會有點熱感了，但夜晚清晨依然涼爽稍冷，日夜高低溫差可達10度以上，早出晚歸適時添加衣物別著涼囉。
氣象專家賈新興則在臉書粉專發文指出，農曆年節明起到15日，宜花東多雲零星雨，其他地區天氣大致穩定。16日到18日受偏強東北季風影響的機率，桃園以北及宜花東局部短暫雨。19日到21日氣溫回升，宜花東零星短暫雨。
快訊／5縣市陸上強風特報 3縣市低溫特報「明探10度以下」
中央氣象署稍早發布低溫特報與陸上強風特報，明晨新竹、苗栗及南投局部地區有10度以下氣溫發生的機率；今日下午至明晨5縣市有陣風8級以上發生的機率。
過年連假前全台放晴！氣象專家：大掃除好時機
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導春節連假將至，中央氣象今（11）日宣布，因鋒面通過關係，北部及東北部地區早晚偏涼。氣象專家林得恩指出，13日至小年...
一圖看懂春節9天連假天氣 這4天最濕冷
今（12日）白天氣溫回升，北部21至24度，中南部27至29度，明天（13日）氣溫還會更高。氣象專家林得恩製作一張圖表，說明春節9天連假的天氣，周六（14日）至周日小年夜（15日）各地晴到多雲；除夕（16日）鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部轉濕冷，影響至初三（19日）；初四（20日）至收假日（22日）各地水氣減少，氣溫明顯回升。
英研究指地震無週期 無法精準預測
英國南極勘測團隊最新的研究報告顯示，地震不僅沒有週期可言，也不可預測，甚至有時候會成群出現。而這項研究打破大眾普遍認為地震可預報的迷思。儘管如此，科學家還是利用地震波速度的研究，要將災害降到最低，像是台灣氣象署的地震預警系統，就為民眾爭取到數秒到數十秒的反應時間。
悶死腦麻兒獲特赦！檢察官親送特赦證明書 老婦：真的很感謝總統
2023年間，台北一名80多歲的劉姓老婦，照顧腦麻的癱兒逾50年，之後因健康狀況不佳，擔心自己走後兒子無人照顧，心碎悶死愛子。劉婦犯案後主動自首，案件引發社會矚目，法官也為此案動容，建請總統特赦其罪。今（12日），總統賴清德批示同意特赦劉姓老婦，免除發監執行。稍早，北檢執行科主任檢察官梁光宗親自送特赦證明書給劉婦，她低調表示「感謝總統，真的是很謝謝他」。
物流車「手剎車沒拉好」猛撞4車 業者歉：會加強訓練
宜蘭縣 / 綜合報導 昨(11)日下午在宜蘭縣羅東鎮，有一台物流車原本停在路邊，卻突然開始滑行，不只跨到對向車道，還先擦撞一台汽車，再猛撞上路邊停放的3台機車，巨大聲響嚇壞民眾，現場不斷有人發出尖叫聲。雖然驚險，幸好沒有造成人員傷亡。當事公司對此發出聲明致歉，表示是肇事司機卸貨時，沒有確實拉好手剎車才會肇禍，未來會持續加強安全訓練。物流車跨越車道，往左偏一路滑行，像打保齡球般撞倒前方整排機車，猛力撞擊發出巨大聲響，目擊民眾也被嚇壞，發出尖叫聲，撞擊前，對向的車還連按兩聲喇叭示警，但車上沒人，聽不到聲音也沒人停下車，在車尾門大開的情況下，滑行約20公尺，先擦撞一台汽車再猛撞3台機車，整輛車還晃了好大一下。早餐店員工說：「碰一聲，就聽到那個撞擊聲才出來，我們才出來查看。」遭撞店家說：「他車子停那邊嘛，就直接這樣滑過來，對向滑過來，他好像是在卸貨。」遭撞店家說：「司機有嚇到，他臉都慘白。」11日下午1點多，發生在宜蘭羅東站東路，肇事的物流車駕駛，將車停在斜坡，正要卸貨卻發生意外。遭撞店家兒子說：「剛好是機車擋住，不然可能就是衝到店裡面。」遭撞店家兒子說：「因為他當初過來的時候，剛好一台車過來，剛好撞到他的車頭。」遭撞店家直呼萬幸，當時沒人經過，沒發生傷亡悲劇，而同公司的物流士透露，肇事駕駛是新人，也提醒SOP。非當事物流士說：「如果是手排的話一定就是空檔拉手剎車，啊如果斜坡的話手牌要入檔，如果會滑就是多放輪擋輪擋都在旁邊。」而當事物流公司回應，貨運司機未確實拉起手剎車，導致車輛滑行追撞，造成四部車輛受損，事發後所長有向當事人表達歉意，後續將由專人洽談，理賠與相關事宜，也承諾，會持續加強訓練精進管理制度，避免意外再發生。 原始連結
點亮少年光明燈! 翁章梁:他們需要被相信的機會
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義縣警局已經推動兩年的，拉他一把，點亮少年光明燈方案，日前舉辦感恩回饋活動，縣長翁章梁特別感謝14位協助少年就業的業者，同時致贈禮品給參與計畫的25名少年，翁章梁說走偏少年很多只是需要一個被相信、被接納的機會，透過相關單位攜手合作，就能幫助孩子走入正軌，也為社會注入更多正向力量。拉他一把，點亮少年光明燈！民間企業投入提供就業機會。（圖／民視新聞）細心的將一隻又一隻的雞放入烤爐內，等到烤熟之後，利用巧手慢慢將雞肉剝開，已經在甕仔雞店工作兩年多的小全，曾經因為家境困難而自暴自棄，所幸在嘉義縣少年輔導委員會的協助下，才能回歸正途。接受輔導個案小全：「在我有了一些不良的事件之後，一直輔導著我也很關心我家裡的情況，以及工作上的狀態。」甕仔雞店長陳聰傑：「我們都看得出他進步非常多，也非常積極配合我們的工作安排。」其實像小全一樣狀況，曾經走偏的少年並不少，但為了讓他們遠離犯罪以及站穩腳步，嘉義縣從兩年多前開始推動拉他一把，點亮少年光明燈活動，除了餐飲業之外，也有相關工程、飯店等業者熱心參與提供就業機會，嘉義縣長翁章梁特別頒發感謝狀，表揚他們為社會的付出。嘉義縣長翁章梁：「我們要拉他一把謝謝企業界，大家共襄盛舉我們希望這樣的活動，能夠挽救更多的年輕人。」民間企業提供就業機會，誤入歧途少年重新步入社會，嘉義縣長翁章梁特別表揚。（圖／民視新聞）翁章梁說，許多少年需要的是被關懷以及被看見，只要有人在適當的時間伸出溫暖的雙手，就能讓他們的人生不一樣，曾參與計畫的小安就說，非常感謝輔導員以及民間人士，現在他從被幫助的，要轉變成幫助者，繼續把愛傳下去。曾接受輔導個案小安：「彌補以前我的不懂事，然後也想要拉這些少年一把，因為曾經的我也是他們的一份子。」曾經誤入歧途的少年，因為有人拉了一把，如今在各個領域展穩腳步，不僅生活有了重心有了依靠，也讓社會少了更多犯罪。原文出處：點亮少年光明燈！ 翁章梁：他們需要被相信的機會 更多民視新聞報導44歲女拿尿「塗抹全身+天天喝」讚：皮膚回春不長痘 專家狂搖頭白內障別等！白內障微創手術搭飛秒雷射 提升術後品質威力彩飆13.5億「台彩認了最會中獎號碼」！內行人抱走20億
台灣燈會太子大道3大燈區 感受在地能量、新住民美學及鄒族神話
嘉義縣舉辦今年台灣燈會，縣長翁章梁今天視察太子大道3大燈區，社規師燈區展現地方的創作能量與合作精神，新住民燈區「新嘉鄉故事」呈現文化融合的多元樣貌，鄒族燈區「神之境」則將阿里山戰祭神話搬進現實，傳遞在地的動人故事。新住民燈區「新嘉鄉故事」由約50名新住民共同規劃，包含服飾體驗、美食體驗、文化體驗、抽
東超／6隊季後賽對戰組合確定 領航猿、國王爭冠軍獎金150萬美元
東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL以下簡稱東超）正式確定2026年東超季後賽參賽隊伍，包括日本宇都宮皇者、琉球黃金國王、東京電擊、韓國首爾SK騎士，以及台灣2支球隊新北國王與桃園領航猿。比賽將於3月18日至22日在澳門舉行，爭奪冠軍獎金150萬美元。
屬馬族衝啊！IKEA、樂園、飯店曝新年優惠
即時中心／林韋慈報導農曆春節即將到來，為迎接象徵好運的馬年，不少餐飲與休閒業者紛紛推出應景優惠，只要生肖屬馬，或名字中含有「馬」字，就有機會享受免費餐點、用餐折扣，甚至樂園免費入園，掀起一波「馬」年的新春熱潮。
營養師公會推廣無糖飲品 攜手超商響應國健署減糖指標
近年民眾健康意識崛起，選購食品時對於營養組成與熱量關注度持續提升，因此營養師公會全國聯合會攜手便利商店，積極響應國民健康署「國民飲食指標」，在營養師節前夕推廣無糖飲品，未來民眾只要透過全家便利商店「食
花蓮光復災區重生！首批蔬菜收成上市 進軍有機通路
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，大片農田遭泥沙掩埋重創，在農業部等單位輔導下，農民整地、復耕，部分輕災區農地已逐步恢復生機，農糧署東區分署今天在花蓮糖廠舉行災後復耕國產鮮蔬行銷推廣活動，與里仁公司、農會、全聯及地方觀光業者等通路串聯，協助農民拓展銷售管道，穩定產業發展。
北海道恐爆規模9強震？郭鎧紋：不排除近期發震！
生活中心／李筱舲報導日前日媒報導指出，北海道十勝近海海底應力持續蓄積中，研究團隊表示「超巨大地震」時機已成熟，專家更直言目前已達到隨時可能發震的「滿期」階段。對此，台灣中央氣象署地震測報中心前主任郭鎧紋表示，從歷史震災紀錄來看，日本的研究確實有事實根據，考量到近期能量釋放的規律，不排除北海道近期將發生大地震的可能性，呼籲各界切勿掉以輕心。
三金大提琴家范宗沛辭世 享壽65歲 (圖)
金曲、金鐘以及金馬等「三金」音樂類獎項得主、大提琴家范宗沛因心肌梗塞，12日在台北榮民總醫院辭世，享壽65歲。目前家屬正平靜處理後事，後續追思安排確認之後將會公告。
恆春夜市又現非法「中國網紅零食」 衛生局：最高可罰300萬
屏東縣衛生局人員前往恆春夜市稽查，發現有攤商陳列標示不全、來源不明的中國製熱門網紅食品，疑為未經核准輸入產品，當場要求業者全數下架封存，並帶回相關證物，後續將依法裁處，業者恐面臨最高300萬元罰鍰。衛
一級戰區退燒！西門新宿2至4樓全封 網嘆：曾是全台最潮的地方
徐千京《豆腐媽媽》驚艷登場 被誇「又更美了」年底尾牙全開麥唱跳9分鐘
娛樂中心/洪雨汝 報導民視八點檔《豆腐媽媽》收視率節節高升，徐千京加入後就以亮眼造型與成熟氣場吸睛登場，不少觀眾紛紛留言大讚「是不是又更美了？」讓她又驚又喜。這次在劇中展現不同以往的層次演出，不僅氣質升級，也讓觀眾看見她在戲劇上的蛻變與成長，成功為角色注入全新生命力。
春節返鄉塞車潮！國5初三、初四恐從白天塞到深夜
（生活中心／綜合報導）春節連假倒數，不少民眾規劃返鄉或出遊，高速公路局提醒，年節期間部分交流道將啟動匝道封閉措 […]
三金傳奇殞落！「配樂鬼才」大提琴家范宗沛辭世享壽65歲
台灣樂壇今（12）日傳出憾事，「配樂鬼才」知名大提琴家范宗沛傳出辭世消息，享壽65歲。橫跨古典演奏與影視配樂的他，是少數同時獲得金馬、金曲、金鐘三金及亞太影展肯定的音樂家，早年曾任國家交響樂團大提琴首席，之後投身幕後創作，以獨特旋律風格為多部經典影視作品注入靈魂，消息曝光震驚各界。
輻射冷卻發威！3縣市低溫特報 明晨凍爆恐跌破10度
中央氣象署今（12）日下午4點23分發布3縣市低溫特報，受輻射冷卻影響，明（13）日清晨新竹縣、苗栗縣及南投縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率，達黃色燈號寒冷等級。氣象署提醒民眾注意保暖及日夜溫差變化，並留意用電用火安全。