3縣市低溫特報！日夜溫差達10度以上 過年還有一波雨勢

今（12日）清晨各地感受仍涼冷，西半部及宜蘭低溫約12到16度，白天起北部及東北部氣溫回升。不過氣象署下午發布3縣市低溫特報，影響時間到13日晨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文指出，到了周末，甚至有點東南風，氣溫上升幅度會更加明顯。

氣象署16：23發布低溫特報，因輻射冷卻影響，局部氣溫偏低。明（13日）晨新竹、苗栗及南投局部地區有10度以下氣溫。氣象署提醒，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，隨著風向逐漸由東北風轉為偏東風，加上陽光照射下，各地氣溫逐漸回升，到了周末，甚至有點東南風，氣溫上升幅度更加明顯，中午可達26~29度，會有點熱感了，但夜晚清晨依然涼爽稍冷，日夜高低溫差可達10度以上，早出晚歸適時添加衣物別著涼囉。

氣象專家賈新興則在臉書粉專發文指出，農曆年節明起到15日，宜花東多雲零星雨，其他地區天氣大致穩定。16日到18日受偏強東北季風影響的機率，桃園以北及宜花東局部短暫雨。19日到21日氣溫回升，宜花東零星短暫雨。

