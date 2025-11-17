3縣市大雨下到入夜！入秋最強冷空氣報到 連2天下探12℃

【高沛生／綜合報導】入秋最強冷空氣今（17日）正式報到，全台氣溫明顯下滑，北台灣入夜後更將下探19、20℃，濕冷體感加劇；中央氣象署並發布「陸上強風特報」，多縣市今晨已出現強陣風。氣象署與專家皆指出，這波為入秋以來最強的一股冷空氣，影響將一路持續到週四清晨，苗栗以北平地更可能在未來兩天見到12℃低溫，提醒民眾外出務必注意保暖。

今晨最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅16.1℃。氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》採訪時指出，今天東北季風報到，是入秋以來最強的冷空氣南下，北台灣率先轉涼，桃園以北及宜蘭白天約21至24℃，入夜將降至19、20℃；其他地區早晚也僅20至22℃，雖白天仍有26至30℃，但愈晚愈濕冷，提醒晚歸民眾添衣。

降雨方面，迎風面水氣增多，雨勢愈晚愈明顯，氣象署發布大雨特報，範圍包括：基隆北海岸、台北市山區，預計雨下到入夜。

此外，桃園以北為短暫雨，竹苗與花蓮為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區則為零星短暫雨，中南部平地維持多雲到晴。清晨雲林至高雄受低雲及霧影響，部分路段能見度不足200公尺，行車務必提高警覺。

離島方面，澎湖多雲21至24℃；金門晴到多雲19至25℃；馬祖陰天17至21℃。今日台南以北、基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及各離島皆可能出現平均風6級以上或陣風8級以上；台中、彰化、雲林與澎湖更有平均風9級或陣風11級的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」表示，最強冷空氣今日開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉雨，北海岸、北部山區及東北部有局部較大雨勢，氣溫將明顯下降。今日各地溫度區間為：北部25至17℃、中部18至30℃、南部19至31℃、東部17至29℃。

明日迎風面水氣仍多，北部、東北部及東部持續有局部短暫雨，北台濕涼微冷；中南部白天舒適、早晚轉涼。週三、四水氣稍減，北部與東北部仍有零星降雨。吳德榮提醒，週三、四清晨苗栗以北平地最低氣溫可降至12℃左右，台北氣象站約16℃，雖未達大陸冷氣團等級，但氣溫比前一週明顯下滑。

氣象署預估，週五至下週日迎風面仍有零星短暫雨，北部持續偏涼，中南部白天穩定舒適；下週日東北季風減弱後，各地氣溫將逐漸回升，但早晚仍有涼意。

入秋最強冷空氣今報到，週三全臺涼冷有感。中央氣象署

