3縣市大雨特報！ 入秋以來最強冷空氣下週報到「低溫下探12度」
氣象署發布大雨特報，熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，今天（13日）基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請慎防坍方及落石。大雨地區：基隆市、台北市、新北市。
氣象署表示今天（13日）水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大臺北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲；氣溫方面，北部及東北部天氣轉涼，全天約20至23度，而其他地區溫度也稍下降，低溫為21至24度，高溫為25到28度。離島天氣：澎湖陰短暫雨，21至23度；金門陰天，20至23度；馬祖陰短暫陣雨，19至21度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，明天仍受東北季風影響，但水氣減少，各地多雲時晴，北海岸、宜花偶有局部短暫雨的機率。週六、下週日東北季風減弱，各地晴時多雲，東北部偶有零星少量降雨的機率，北台氣溫回升，中南部白天熱早晚涼。下週一入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷；下週二迎風面逐漸轉乾，氣溫續降，下週二晚、週三晨北台將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站將降至15度左右（定義上仍屬「東北季風」、直逼「大陸冷氣團」），需注意保暖、並觀察模式的調整。下週三白天起至下週四東北季風減弱，天氣穩定、氣溫逐日回升。
受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響及東北風偏強，今天基隆北海岸、臺灣西半部地區、恆春半島及澎、金、馬、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；此外，今日臺灣附近各沿海有2至5米浪高，尤其北部沿海有6米左右浪高；中部以北、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及馬祖易有長浪，海邊活動應注意安全。
