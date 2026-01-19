3縣市大雨特報！北部入夜氣溫溜滑梯 專家揭「急凍6度」最冷時間點
今天（19日）晚間起強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫明顯下降，低溫約11～14度，南部、花東及澎湖14～16度，金門8～9度，馬祖6～8度，局部地區溫度可能更低。氣象署稍早發布大雨特報，東北風影響，易有短延時強降雨，今晚至明（20日）晨基隆北海岸、臺北市部分地區及新北市山區有局部大雨發生機率。
氣象署表示，今晚到明天基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島則有些零星短暫雨，中南部地區仍維持多雲到晴的天氣。氣象署稍早針對基隆北海岸、臺北市南港區及新北市山區發布大雨特報，提醒民眾注意。
氣溫方面，隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，明天清晨北部及宜蘭低溫約15至16度，中南部及花東16至18度；週三至週五（21日至23日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭低溫10～12度，南部及澎湖12～14度，花東14～16度，金門及馬祖7～8度，局部地區溫度可能更低。
氣象署說明，週三、週四（22日）基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，竹苗、花東地區、恆春半島及中部山區有局部或零星短暫雨；週五基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。
氣象專家賈新興提醒，預估本波最低溫出現於週三深夜至週四清晨，臺北氣象站有出現12.4至11.8度的低溫機率，竹苗以南空曠區域有出現6至8度低溫的機率。此外，桃園以北及宜蘭2500公尺左右高山於週三傍晚至週四，有降雪發生的機率，中部的合歡山則有雨夾雪或降雪發生的機率。
